Vietnam reafirma apoyo al papel central de OMC en sistema multilateral de comercio

Ginebra (VNA) - Vietnam mantiene firme su apoyo al papel central de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el sistema multilateral de comercio, afirmó el embajador Mai Phan Dung, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, la OMC y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza.



En una entrevista concedida a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en vísperas del tercer examen de las políticas comerciales del país, el diplomático dijo que Vietnam desea transmitir tres mensajes principales a los miembros de la OMC.



En primer lugar, el país mantiene su política de integración económica internacional profunda, proactiva y sustancial.



Las dos décadas transcurridas desde su adhesión a la OMC han confirmado el importante papel de la integración internacional en la promoción de las reformas económicas, la expansión del comercio, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la competitividad nacional.



En la próxima etapa, Vietnam no solo buscará ampliar sus relaciones económicas y comerciales con sus socios, sino que también prestará especial atención a mejorar la calidad de su integración, la eficacia en el cumplimiento de los compromisos y su capacidad para aprovechar las oportunidades que esta ofrece.



En segundo lugar, Vietnam continuará impulsando las reformas institucionales, perfeccionando el entorno de inversión y negocios y fortaleciendo las capacidades internas de la economía.



Las prioridades incluyen aumentar la transparencia, la estabilidad y la previsibilidad de las políticas; simplificar los procedimientos administrativos; promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; elevar la competitividad de las empresas nacionales y reforzar su integración en las cadenas de valor regionales y mundiales.



Vietnam reconoce las limitaciones que debe superar, especialmente la dependencia de algunos sectores exportadores de materias primas y componentes importados, así como las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para acceder a tecnología, financiación y mercados.



En tercer lugar, Vietnam desea contribuir de manera más activa y sustancial a la elaboración de normas y marcos de cooperación comercial internacional.



Además de cumplir plenamente sus compromisos vigentes, participará activamente en los debates sobre cuestiones que están configurando el futuro del comercio mundial, como la economía digital, el comercio electrónico, la transición verde, el desarrollo sostenible y la resiliencia de las cadenas de suministro. En particular, seguirá apoyando firmemente un sistema multilateral de comercio basado en normas, con la OMC en su papel central.



Según el embajador, el mensaje fundamental que Vietnam desea transmitir es que la integración internacional debe ir acompañada de reformas internas; estas deben orientarse a fortalecer la competitividad y la resiliencia de la economía, y su objetivo último debe ser garantizar que la integración genere beneficios concretos, inclusivos y sostenibles para las empresas y la población.



Como economía con un alto grado de apertura y una profunda integración en las cadenas de valor regionales y mundiales, Vietnam es consciente de que un sistema comercial internacional estable, transparente, previsible y basado en normas comunes constituye una condición fundamental para garantizar un entorno empresarial favorable, proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas y sentar las bases de un crecimiento y desarrollo sostenibles, señaló.



En este sentido, enfatizó, el país apoya el papel central de la OMC en el sistema multilateral de comercio y se compromete a participar activamente en los esfuerzos para reformar esta organización, especialmente en el fortalecimiento de sus funciones de negociación y supervisión, así como en el restablecimiento de un mecanismo de solución de diferencias completo y eficaz.



Phan Dung señaló que la actualización de las normas comerciales multilaterales debe llevarse a cabo preservando los principios fundamentales del sistema y teniendo debidamente en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y las capacidades de aplicación de los compromisos entre los miembros, especialmente los países en desarrollo.



Paralelamente, dijo, Vietnam trabaja de manera proactiva para fortalecer la autonomía y la resiliencia de su economía mediante la diversificación de mercados, socios y cadenas de suministro; el aumento de la competitividad de las empresas nacionales; el impulso de la producción interna y el incremento del valor añadido nacional, así como la reducción gradual de las dependencias que puedan aumentar la vulnerabilidad económica.



En este proceso, Vietnam seguirá aplicando las políticas necesarias para proteger los intereses legítimos del país, las empresas y la población, garantizando al mismo tiempo que los objetivos legítimos de gestión, como la protección de la salud pública, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y la seguridad económica, se persigan de manera transparente, previsible y compatible con los compromisos internacionales, afirmó.



Hace 20 años, el 7 de noviembre de 2006, Vietnam firmó en Ginebra el Protocolo de Adhesión a la OMC y se convirtió en enero de 2007 en el miembro número 150 de la mayor organización comercial del mundo./.

VNA