Vietnam y Tailandia refuerzan la cooperación en defensa

Bangkok (VNA) - El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, sostuvo conversaciones con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Tailandia, Ukris Boontanondha, en el marco de su visita oficial al país siamés.



En el encuentro, efectuado la víspera, Ukris Boontanondha destacó la importancia del viaje de Nguyen Tan Cuong, el cual contribuye a consolidar las relaciones de amistad e impulsar la cooperación en defensa entre ambas naciones, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral establecida en mayo de 2025.



Mientras, el visitante informó sobre la implementación de las resoluciones del Congreso del Partido Comunista de Vietnam y la política exterior del sector de defensa de los "cuatro no", que se trata de los principios de no participar en alianzas militares; no alinearse con un país contra otro; no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras ni el uso del territorio vietnamita contra terceros; y no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



Ambas partes acordaron mantener los intercambios de delegaciones de alto nivel, aprovechar los mecanismos de consulta y diálogo, reforzar la cooperación entre las distintas fuerzas y ramas militares, así como realizar patrullas conjuntas combinadas con operaciones de búsqueda y rescate y actividades de prevención de la migración ilegal y la delincuencia transfronteriza.



También acordaron impulsar la cooperación entre el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam y el Centro de Mantenimiento de la Paz de Tailandia, aumentar la coordinación entre el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones (Viettel) y las Fuerzas Armadas tailandesas en los ámbitos de la simulación de entrenamiento de alta tecnología, la ciberseguridad y la transformación digital.



Además, intercambiaron puntos de vista sobre la situación mundial y regional, la cuestión del Mar del Este y la seguridad de los recursos hídricos del río Mekong. En esta ocasión, el general Nguyen Tan Cuong invitó cordialmente al general Ukris Boontanondha y a su esposa a realizar una visita oficial a Vietnam. El mismo día, Nguyen Tan Cuong visitó el Instituto de Tecnología de Defensa de Tailandia, donde se reunión con el director de la entidad, Charat Umsamrit.



Al valorar los resultados de investigación del instituto, propuso intensificar la coordinación con el Departamento General de Industria de Defensa de Vietnam y el Grupo Viettel en la investigación y el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, tecnologías de simulación y soluciones técnicas de doble uso destinadas a la defensa, las actividades civiles y las labores de búsqueda y rescate.



El funcionario también informó sobre la tercera edición de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026 en Hanoi, e invitó a las empresas del sector de la defensa, así como a la unidad a participar en el evento./.

VNA