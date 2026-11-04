Vietnam Airlines inaugura ruta directa entre Hanoi y Ahmedabad, India

Nueva Delhi (VNA) - Vietnam Airlines puso en servicio un vuelo directo entre Hanoi y Ahmedabad, importante centro económico y cultural del estado indio de Gujarat, con cuatro frecuencias de ida y vuelta semanales para facilitar los viajes y fortalecer los intercambios entre ambos países.



El primer vuelo despegó el 3 de noviembre del aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel, en Ahmedabad, con destino a Hanoi. Esta es la séptima ruta de Vietnam Airlines hacia India, donde ya enlaza al país indochino con otras cuatro ciudades.



En la ceremonia inaugural, el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, destacó que esta nueva conexión aérea representa un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Asimismo, contribuirá a dinamizar el turismo, el comercio, las actividades empresariales y los intercambios entre los pueblos, además de consolidar la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambos países.



Nguyen Trung Hieu, director de Vietnam Airlines en India, afirmó que la ruta responde al compromiso de la compañía de acercar Vietnam a los viajeros indios y facilitar sus desplazamientos a Hanoi y otros destinos del país. También señaló que Gujarat ofrece un gran potencial para el turismo vacacional, de negocios y MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), lo que motivó la elección de Ahmedabad como nuevo destino.



Por su parte, Abhishek Goyal, director ejecutivo del grupo Aeroprime, confió en que el nuevo servicio incremente el flujo de pasajeros en ambas direcciones. También destacó el dinamismo comercial de Ahmedabad y la creciente demanda de viajes internacionales en esta ciudad.



Hasta ahora, quienes viajaban entre Hanoi y Ahmedabad debían realizar escalas, lo que prolongaba el trayecto. Las cuatro frecuencias semanales permitirán acortar los desplazamientos y facilitar a los viajeros el acceso a los destinos turísticos y patrimoniales de ambos países.



La puesta en marcha de este servicio coincide con el crecimiento del intercambio turístico entre Vietnam e India. En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam recibió más de 670 mil visitantes indios, un 33% más que en el mismo período del año anterior. India ocupa actualmente el octavo lugar entre los mercados emisores de turistas internacionales hacia Vietnam.



La nueva ruta amplía la presencia de Vietnam Airlines en el mercado indio y abre más oportunidades para estrechar los vínculos turísticos, comerciales y culturales entre ambos países./.

VNA