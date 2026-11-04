Economía

Vietnam reduce de nuevo precios de los combustibles

Los precios de las gasolinas y el diésel vuelven a bajar en Vietnam, mientras que el fuelóleo pesado sube, según el nuevo ajuste de los ministerios competentes.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los precios de los combustibles en Vietnam registraron una nueva bajada, la segunda consecutiva, con excepción del fuelóleo pesado (mazut), que volvió a subir, según anunciaron los ministerios de Finanzas y de Industria y Comercio.

En concreto, la gasolina E5RON92 bajó 1.020 dongs, hasta los 23.203 dongs por litro (1 dólar estadounidense equivale a 26.300 dongs), mientras que la E10RON95-III se redujo en 928 dongs, hasta los 23.231 dongs. El diésel 0.05S cayó 1.370 dongs, hasta los 28.876 dongs por litro. En cambio, el fuelóleo pesado 180CST 3.5S aumentó 378 dongs, hasta los 23.974 por kilogramo.

En esta ronda, las autoridades decidieron destinar 700 dongs por litro de gasolina biológica al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, con cargo a los anticipos del presupuesto estatal, y mantener suspendidos los desembolsos del fondo.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, los precios internacionales de los combustibles durante el período de referencia estuvieron condicionados principalmente por las perspectivas de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, las señales de recuperación de las exportaciones petroleras de Arabia Saudita y la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estos factores provocaron fluctuaciones dispares en las cotizaciones de los productos petrolíferos.

Los dos ministerios también mantuvieron la aplicación del impuesto especial sobre el consumo de la gasolina, conforme a la Resolución No. 45 del Gobierno, así como las operaciones de aportación y utilización del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.

El anterior ajuste tuvo lugar el 1 de noviembre y también supuso una fuerte reducción de los precios de las gasolinas. Las nuevas medidas de aportación y utilización del fondo entraron en vigor a las 22:00 del 3 de noviembre./.

VNA
#An ninh năng lượng #NQ 70 #Vietnam #precios de los combustibles
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