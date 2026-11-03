Vietnam busca diversificar sus mercados y reforzar la gestión comercial

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, destacó hoy la necesidad de adoptar una resolución gubernamental destinada a promover un comercio equilibrado, prevenir los riesgos de exceso de capacidad productiva y combatir el fraude comercial, con el fin de abordar los problemas más urgentes del sector.



Al presidir una reunión sobre el proyecto de dicha resolución, el subjefe del Gobierno pidió que su contenido se ajuste a las resoluciones y conclusiones del Comité Central del Partido y del Buró Político, así como a las directrices de las autoridades competentes.



Entre ellas figura la Conclusión No. 106-KL/TW, emitida el 15 de octubre de 2026 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, que establece la necesidad de diversificar los mercados de importación y exportación, incrementar el valor añadido, profundizar la participación en las cadenas de suministro regionales y mundiales y reducir la dependencia de un número limitado de mercados.



Gia Tuc subrayó la importancia de abordar oportunamente las cuestiones comerciales y arancelarias, así como de adoptar medidas eficaces ante los desequilibrios de la balanza comercial. En este sentido, pidió revisar el alcance, el nombre y el contenido del proyecto para garantizar un enfoque equilibrado de la gestión comercial que contemple tanto el superávit como el déficit comercial.



Las tareas y medidas propuestas deben ser viables y responder a las necesidades reales, contribuyendo a diversificar los mercados, anticipar riesgos y prevenir el fraude y las infracciones de la legislación en las actividades de importación y exportación, enfatizó.



Encargó al Ministerio de Industria y Comercio dirigir, en coordinación con otros ministerios y organismos, la incorporación de las observaciones y la revisión integral del proyecto, especialmente del listado de tareas y soluciones y del anexo sobre la distribución de responsabilidades. El objetivo es garantizar que las competencias estén claramente definidas y que la resolución pueda aplicarse eficazmente desde su entrada en vigor.



Según el viceministro de Industria y Comercio Luong Hoang Thai, el proyecto establece objetivos relacionados con la gestión del crecimiento de las exportaciones, el mantenimiento de una balanza comercial equilibrada, el control del origen de las mercancías y la prevención del fraude comercial, mediante siete grupos principales de tareas y soluciones.



Entre las medidas propuestas figuran la revisión y supervisión de las actividades de inversión extranjera; el fortalecimiento de las inspecciones y verificaciones del origen de las mercancías; y el fomento de las importaciones de maquinaria, equipos y tecnologías acordes con las necesidades del desarrollo económico.



El borrador también contempla impulsar la diversificación de los mercados de exportación, aprovechar mejor los acuerdos de libre comercio, ampliar la presencia en nuevos destinos y ayudar a las empresas a responder a las medidas de defensa comercial.



Por su parte, representantes de distintos ministerios y sectores propusieron ajustar los objetivos y la distribución de responsabilidades en función de las competencias de cada organismo. También abogaron por reforzar la coordinación y el intercambio de datos sobre las importaciones y exportaciones, mejorar el control de las cadenas de suministro transfronterizas y garantizar la trazabilidad de las mercancías.



En materia de supervisión, consideraron necesario distinguir claramente entre las prácticas de elusión de medidas de defensa comercial y el transbordo ilegal de mercancías, por un lado, y las actividades legítimas de transporte y tránsito, por otro, evitando obstaculizar la producción y el comercio.



Asimismo, las intervenciones destacaron la importancia de acelerar la aplicación de tecnologías digitales en la gestión comercial, fortalecer la cooperación en materia de inversión y transferencia tecnológica, y desarrollar las capacidades productivas nacionales. Estas medidas permitirán elevar el contenido local de los productos y generar un mayor valor añadido./.

VNA