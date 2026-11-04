XI Diálogo Estratégico Vietnam-Reino Unido: nuevos impulsos a la cooperación bilateral

Londres (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, y la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, Rosalie Winterton, copresidieron hoy en esta capital el XI Diálogo Estratégico Vietnam-Reino Unido.



Durante el encuentro, Rosalie Winterton afirmó que el Reino Unido concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y valoró los avances positivos registrados en los vínculos bilaterales desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, con motivo de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al Reino Unido en octubre de 2025.



Tras destacar los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico, Winterton señaló que el Reino Unido considera al país indochino un socio fiable y un actor importante en la región del Indo-Pacífico y la ASEAN.



Asimismo, reafirmó la disposición de Londres a acompañar y apoyar a Vietnam en la consecución de sus objetivos estratégicos de desarrollo en la próxima etapa, y expresó su deseo de seguir impulsando una cooperación eficaz y sustancial en los ámbitos de interés común.



Por su parte, la vicecanciller Le Thi Thu Hang felicitó al Reino Unido por sus logros en el desarrollo socioeconómico y reafirmó la importancia que Vietnam concede al papel y la posición del país europeo en la región y en el mundo.



Manifestó el deseo de profundizar y ampliar los vínculos bilaterales de manera sustancial y efectiva, y subrayó que el diálogo reviste especial importancia al celebrarse exactamente un año después de que ambos países elevaran sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral.

También expresó el interés de su país en reforzar la cooperación en los ámbitos en los que el Reino Unido cuenta con ventajas y Vietnam tiene necesidades, como el desarrollo de centros financieros internacionales, el mercado bursátil y el mercado de materias primas, entre otros. Estas iniciativas contribuirán a estrechar los vínculos entre ambos países y a generar beneficios concretos para sus respectivos pueblos.

Ambas partes valoraron los avances positivos y significativos registrados en las relaciones bilaterales en los últimos tiempos y acordaron seguir consolidando la confianza política mediante el intercambio de delegaciones a todos los niveles y a través de diversos canales, así como aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes.



Coincidieron en intensificar la cooperación sustancial en materia de defensa y seguridad, economía, comercio, inversión y asuntos marítimos, además de estrechar la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas, otros foros multilaterales de los que ambos países son miembros y el marco de relaciones ASEAN-Reino Unido, especialmente durante el mandato de Vietnam como país coordinador para el período 2024-2027.



Las dos partes afirmaron que la aplicación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y el Reino Unido (UKVFTA) y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) seguirá impulsando el comercio, la inversión y la conexión entre las empresas de ambos países.



Asimismo, acordaron coordinar la organización de la XV Reunión del Comité Conjunto de Cooperación Económica y Comercial (JETCO 15), prevista en Hanoi en 2026, con vistas a elevar el intercambio comercial bilateral a 20.230 millones de dólares para 2030.



Al destacar que las finanzas y la transición verde constituyen pilares fundamentales de la cooperación, Winterton propuso seguir aprovechando eficazmente los programas e iniciativas existentes, entre ellos el Programa de Asociación del Reino Unido para la Acción Climática (UK PACT) y la Alianza para la Promoción de la Energía Eólica Marina.



También abogó por movilizar recursos en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), promover el desarrollo de las finanzas verdes y las energías limpias, contribuir al cumplimiento del objetivo de emisiones netas cero para 2050 y avanzar hacia la puesta en marcha de un proyecto emblemático del Reino Unido en Vietnam.



A su vez, Le Thi Thu Hang agradeció el apoyo británico a Vietnam en el proceso de establecimiento del Centro Financiero Internacional (IFC) y en la mejora de la clasificación del mercado bursátil vietnamita por parte de FTSE Russell, que en septiembre de 2026 pasó a la categoría de mercado emergente secundario.



La funcionaria propuso que el Reino Unido continúe promoviendo las conexiones y alentando a las instituciones financieras, los bancos y los fondos de inversión a participar en el desarrollo del IFC y del mercado de capitales de Vietnam.



También instó a reforzar la cooperación en el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, la formación de recursos humanos altamente cualificados y la aplicación efectiva de los acuerdos de cooperación en energías limpias y finanzas verdes.



Ambas partes intercambiaron además opiniones sobre la cooperación en ciencia y tecnología, educación y formación, así como los intercambios entre sus pueblos. Manifestaron su satisfacción por el hecho de que Vietnam recibiera 300.000 turistas británicos durante los primeros nueve meses de 2026 y acordaron promover la conexión entre sus ecosistemas de innovación, intensificar la investigación conjunta y la transferencia de tecnología, y facilitar el establecimiento de campus de prestigiosas universidades británicas en Vietnam.



Asimismo, coincidieron en apoyar la mejora de la calidad educativa, compartir experiencias para convertir el inglés en una segunda lengua en las escuelas y ampliar los programas de becas destinados a estudiantes vietnamitas.



En esta ocasión, ambas partes también abordaron diversas cuestiones internacionales y regionales de interés común. Reafirmaron su apoyo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección, así como a la libertad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este y en la región del estrecho de Ormuz.



Asimismo, defendieron la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, la aplicación plena de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y la pronta conclusión de las negociaciones de un Código de Conducta al respecto (COC) eficaz y sustancial.



En el marco de su visita de trabajo, la vicecanciller Le Thi Thu Hang también se reunió con Mark Garnier, presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Vietnam, y con Matt Western, enviado especial para el Comercio del Reino Unido. Asimismo, mantuvo un encuentro con representantes de asociaciones y organizaciones de la comunidad vietnamita residente en el Reino Unido./.

VNA