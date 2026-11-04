Parlamento de Vietnam analiza proyecto de Ley de Seguridad de Datos

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el proyecto de Ley de Seguridad de los Datos, centrándose en los mecanismos de protección según los niveles de riesgo, las responsabilidades de respuesta ante incidentes y la protección de los derechos de las personas afectadas.



El proyecto establece cinco niveles de riesgo para la seguridad de los datos. Los responsables de los datos determinarán por sí mismos el nivel correspondiente, aplicarán las medidas de protección adecuadas y asumirán la responsabilidad por los resultados, bajo un mecanismo basado principalmente en la inspección posterior.



A partir del nivel 3, deberán realizar evaluaciones de impacto y auditorías periódicas de seguridad de los datos, mientras que los sistemas de los niveles 4 y 5 estarán sujetos a evaluación. Las medidas de protección se aplicarán durante todo el ciclo de vida de los datos, desde el diseño del sistema hasta su destrucción.



El diputado Doan Hung Vu, representante de la provincia de Dong Thap, valoró positivamente el enfoque de gestión basado en los niveles de riesgo, pero propuso prestar mayor atención al factor humano.



Señaló que muchos incidentes de seguridad de los datos se originan en la filtración de contraseñas, la asignación inadecuada de permisos de administración, la copia no autorizada de datos o la falta de supervisión del personal de terceros.



El legislador consideró que la disposición de asignar personal encargado de la protección de la seguridad de los datos a tiempo parcial o completo se ajusta a la política de racionalización del aparato administrativo.



Sin embargo, propuso establecer requisitos específicos para los sistemas de nivel 5, de modo que el personal responsable trabaje a tiempo completo y cuente con la formación y las certificaciones profesionales pertinentes.



Asimismo, recomendó organizar simulacros anuales de protección de datos que contemplen tanto incidentes técnicos como aquellos provocados por errores humanos.



En cuanto a los derechos de las personas afectadas por incidentes, el diputado Nguyen Vu Trung, representante de Ciudad Ho Chi Minh, propuso que los incidentes de nivel 3 o superior se notifiquen en un plazo máximo de 24 horas desde su detección, y que los casos con riesgos potencialmente muy graves se comuniquen de inmediato.



Las personas afectadas deberán recibir información oportuna sobre los tipos de datos que podrían haberse filtrado, los riesgos derivados y las medidas necesarias para proteger sus cuentas y bienes.



El diputado también propuso que el organismo coordinador trabaje con bancos, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales para emitir alertas y evitar que los riesgos persistan. Las medidas técnicas de emergencia deberán contar con fundamentos, alcance, plazos y planes de recuperación claramente definidos para limitar los daños.



En su explicación ante el pleno, el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, subrayó que la clasificación de los niveles de riesgo constituye uno de los pilares del proyecto de ley.



Según el ministro, el proyecto establece cinco niveles de riesgo compatibles con los cinco niveles de los sistemas de información previstos en la Ley de Ciberseguridad.



Informó que el organismo encargado de elaborar el proyecto coordinará con la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para incorporar las opiniones de los diputados y perfeccionar el texto, garantizando tanto la protección de la soberanía nacional como un entorno jurídico seguro y favorable al desarrollo de la economía digital./.

VNA