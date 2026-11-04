Vietnam garantiza condiciones favorables a la expansión de inversiones de Airbus, afirma premier

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar mejorando el entorno de negocios y facilitando las condiciones para que las empresas europeas, incluida Airbus, amplíen sus actividades e inversiones en el país, durante un encuentro hoy aquí con Wouter van Wersch, presidente de Airbus International, una de las principales corporaciones aeroespaciales del mundo.



Al dar la bienvenida a Van Wersch, quien regresa a Vietnam en el contexto del 40.º aniversario de la presencia de Airbus en el país, el jefe del Gobierno felicitó a la compañía por sus logros y expresó su confianza en que seguirá contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE), así como de los vínculos con sus Estados miembros.



El premier destacó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Francia, su primer socio de Asociación Estratégica Integral dentro de la UE, y señaló que la cooperación económica, comercial y de inversión constituye uno de los pilares fundamentales de estos vínculos.



Asimismo, recordó que la visita oficial a Francia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, los días 10 y 11 de septiembre, permitió profundizar los nexos bilaterales y generar avances concretos en diversos ámbitos, incluidos varios proyectos en los que participa Airbus.



El premier valoró altamente los resultados de la cooperación entre Vietnam y Airbus durante las últimas cuatro décadas, destacando que la compañía ha suministrado una parte importante de las aeronaves que operan las aerolíneas vietnamitas y también ha colaborado con el país en el desarrollo de satélites de observación.



Con más de 100 millones de habitantes y un nivel de ingresos en constante aumento, Vietnam está impulsando grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la construcción de importantes aeropuertos como Gia Binh y Long Thanh, además del desarrollo de zonas económicas especiales y servicios logísticos. Estos avances generan una creciente demanda para el desarrollo de la industria aeronáutica y la expansión de las flotas de las aerolíneas nacionales, señaló.



En esta nueva etapa de desarrollo, caracterizada por un amplio potencial de cooperación con socios internacionales, Le Minh Hung instó a Airbus a intensificar su participación en proyectos de gran envergadura, en consonancia con el marco de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia y con las capacidades de la propia compañía. El objetivo es fortalecer las empresas vietnamitas y desarrollar el ecosistema de la industria aeronáutica nacional.



En concreto, propuso acelerar, junto con sus socios vietnamitas, los proyectos en los sectores de la aviación y la industria aeroespacial, promoviendo la investigación, la transferencia y el desarrollo tecnológico, la formación de personal altamente cualificado, el fortalecimiento de las capacidades de fabricación, la supervisión de la seguridad y las operaciones de vuelo.



También sugirió que Airbus estudie la posibilidad de establecer centros de mantenimiento y reparación de aeronaves en Vietnam, especialmente en las inmediaciones de los aeropuertos internacionales de Long Thanh y Gia Binh.



El jefe del Gobierno pidió a Airbus que respalde a las aerolíneas vietnamitas en el cumplimiento de los acuerdos y contratos de suministro de aeronaves, en un contexto en el que estas amplían sus flotas y desarrollan nuevas rutas. Asimismo, instó a la compañía a coordinarse estrechamente con los organismos competentes de Vietnam para impulsar la cooperación en el ámbito espacial.



En este contexto, Le Minh Hung expresó su deseo de que Airbus contribuya a promover la pronta ratificación por parte de Francia del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA), lo que facilitaría la ampliación de las inversiones y actividades de las empresas europeas, incluida Airbus, en el país.



El premier manifestó su confianza en que, sobre la base de los fructíferos 40 años de cooperación, los vínculos entre Vietnam y Airbus entrarán en una nueva etapa de desarrollo, con una colaboración más profunda, sustancial y eficaz, en beneficio mutuo.



Por su parte, Wouter van Wersch elogió los avances de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y destacó la solidez de sus relaciones con la UE y Francia.



Afirmó que Vietnam desempeña un papel fundamental en el éxito de Airbus y precisó que actualmente 230 aeronaves de la compañía están en servicio en el país, mientras que otras 220 tienen prevista su entrega en los próximos años.



También valoró los esfuerzos sostenidos de Vietnam para invertir en el desarrollo de la industria y las infraestructuras aeronáuticas, especialmente los proyectos de los aeropuertos de Long Thanh y Gia Binh, así como la expansión del ecosistema del sector, factores que abren nuevas oportunidades de cooperación para Airbus.



Tras reiterar que Vietnam constituye uno de los mercados prioritarios de Airbus, precisó que la compañía identifica importantes oportunidades de negocio y desea estrechar sus vínculos a largo plazo con el país, no solo mediante el suministro de aeronaves, sino también contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de la industria aeronáutica nacional.



Con motivo del 40.º aniversario de su presencia y cooperación en Vietnam, Airbus reafirmó su compromiso de mantener una colaboración a largo plazo con el país mediante asociaciones estratégicas en los ámbitos de la aviación comercial, el sector espacial, la fabricación industrial, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos altamente cualificados. La compañía también manifestó su interés en ampliar la cooperación en nuevos campos, como la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial./.

VNA