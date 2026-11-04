Política

Vietnam comparte experiencias con cuadros del Frente para la Construcción Nacional de Laos

Vietnam y Laos impulsan la formación de cuadros y el intercambio de experiencias para fortalecer la cooperación y la solidaridad entre ambos pueblos.

Delegados en la cita (Fuente: Frente de la Patria de Vietnam)
Delegados en la cita (Fuente: Frente de la Patria de Vietnam)

Hanoi (VNA) – El vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Nguyen Phi Long, recibió hoy a una delegación de cuadros del Frente para la Construcción Nacional de Laos, que participa en un programa de formación en Vietnam.

El curso, de un mes de duración y con 40 participantes, incluye el estudio de temas relacionados con el sistema político vietnamita; la organización, el papel y las relaciones del FPV con las organizaciones sociopolíticas en la construcción del gran bloque de unidad nacional; los vínculos de amistad entre Vietnam y Laos; y la diplomacia popular.

Al informar sobre el encuentro celebrado la víspera entre el presidente de la Asamblea Nacional de Laos y la titular del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, Phi Long señaló que ambas partes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los dos Frentes para movilizar y unir a los sectores de la población en la construcción y el desarrollo nacional.

Asimismo, subrayaron la necesidad de intensificar la divulgación y educación sobre la tradición de solidaridad y estrechos vínculos entre ambos pueblos, especialmente entre las jóvenes generaciones.

Phi Long afirmó que las relaciones entre Vietnam y Laos, caracterizadas por la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica, constituyen un patrimonio invaluable de ambos pueblos, fruto del esfuerzo de sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos de los dos países.
La cooperación entre sus respectivos Frentes es cada vez más sustancial y contribuye a cumplir las tareas fijadas por los dirigentes de ambos partidos y Estados. Por ello, cada generación de cuadros tiene la responsabilidad de preservar y fortalecer estos valiosos vínculos.

Tras valorar los contenidos del curso, propuso que el Instituto de Formación y Capacitación de Cuadros e Investigación Científica continúe renovando sus programas para adaptarlos a las necesidades del personal desde el nivel central hasta el de base, y que intensifique las actividades prácticas, los intercambios y el aprendizaje de experiencias, a fin de mejorar la coordinación entre ambos Frentes.

Expresó su confianza en que el curso permitirá a los participantes ampliar sus conocimientos, habilidades y experiencias prácticas para cumplir satisfactoriamente sus funciones al regresar a Laos.

También manifestó su deseo de seguir recibiendo delegaciones del Frente para la Construcción Nacional de Laos para realizar visitas, trabajar e incorporarse a programas de formación en Vietnam.

Con motivo del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”, expresó su deseo de que ambos Frentes intensifiquen los intercambios entre sus pueblos y coordinen eficazmente las actividades conmemorativas, contribuyendo a transmitir la tradición de amistad y solidaridad a la población, especialmente a las nuevas generaciones.

En nombre de la delegación, Phengphan Bouphaphon, jefa del Departamento de Propaganda del Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos, agradeció la cálida acogida y el apoyo del Comité Central del FPV para que sus cuadros pudieran participar en el programa de formación.

Aseguró que recomendará a los dirigentes continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas organizaciones de masas, en aras de mantener una amistad duradera entre los dos pueblos./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Laos #Frente de la Patria de Vietnam #Frente para la Construcción Nacional de Laos
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Vietnam y Laos refuerzan la cohesión estratégica

Vietnam y Laos refuerzan la cohesión estratégica

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió la ceremonia de bienvenida oficial a su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, quien realiza su primera visita oficial a Vietnam en su nuevo cargo, y mantuvo conversaciones con él en Hanoi.

Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)

Dirigente vietnamita recibe a delegación del Partido Popular Revolucionario de Laos

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a una delegación del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), encabezada por Khamphong Inmany, subsecretario del Comité del Partido de la provincia de Luang Namtha y presidente del Comité de Administración local, que se encuentra en Vietnam para realizar actividades de investigación e intercambio temático.

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del PCV y presidenta del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone. (Foto: VNA)

Organizaciones de masas de Vietnam y Laos fortalecen la cooperación

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, pidió a los máximos dirigentes de Vietnam y Laos, incluido el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, a seguir apoyando y facilitando la cooperación entre las organizaciones de masas de ambos países.

Ver más

El miembro del Buró Político, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, en la reunión. Foto: VNA

Dirigente partidista pide acelerar revisión de puestos de trabajo y evaluación por KPI

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, hizo hincapié en la necesidad de completar el software de gestión del trabajo y evaluación de los cuadros mediante indicadores KPI, con vistas a ponerlo oficialmente en funcionamiento en diciembre de 2026.

En la reunión. Foto: VNA

Parlamento de Vietnam analiza proyecto de Ley de Seguridad de Datos

La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el proyecto de Ley de Seguridad de los Datos, centrándose en los mecanismos de protección según los niveles de riesgo, las responsabilidades de respuesta ante incidentes y la protección de los derechos de las personas afectadas.

Panorama de la reunión entre el general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Tailandia, Ukris Boontanondha. (Fuente: VNA)

Vietnam y Tailandia refuerzan la cooperación en defensa

El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, sostuvo conversaciones con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Tailandia, Ukris Boontanondha, en el marco de su visita oficial al país siamés.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. Foto: VNA

Vietnam impulsa iniciativas de cooperación con miras a APEC 2027

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, presentó tres propuestas para impulsar una región de Asia-Pacífico innovadora y productiva, abierta y conectada, así como resiliente y dinámica, durante la 37.ª Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores y Comercio de APEC.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Vietnam concede máxima prioridad a los lazos con Laos, afirma alto dirigente

El Partido y el Estado de Vietnam conceden la máxima importancia y prioridad a las relaciones con Laos, afirmó hoy el miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, al reunirse en Hanoi con el miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Sonexay Siphandone.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Delegación del PCV realiza una visita de trabajo en China

Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, realiza una visita de trabajo a China del 1 al 5 de noviembre.