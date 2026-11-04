Vietnam comparte experiencias con cuadros del Frente para la Construcción Nacional de Laos

Hanoi (VNA) – El vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Nguyen Phi Long, recibió hoy a una delegación de cuadros del Frente para la Construcción Nacional de Laos, que participa en un programa de formación en Vietnam.



El curso, de un mes de duración y con 40 participantes, incluye el estudio de temas relacionados con el sistema político vietnamita; la organización, el papel y las relaciones del FPV con las organizaciones sociopolíticas en la construcción del gran bloque de unidad nacional; los vínculos de amistad entre Vietnam y Laos; y la diplomacia popular.



Al informar sobre el encuentro celebrado la víspera entre el presidente de la Asamblea Nacional de Laos y la titular del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, Phi Long señaló que ambas partes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los dos Frentes para movilizar y unir a los sectores de la población en la construcción y el desarrollo nacional.



Asimismo, subrayaron la necesidad de intensificar la divulgación y educación sobre la tradición de solidaridad y estrechos vínculos entre ambos pueblos, especialmente entre las jóvenes generaciones.



Phi Long afirmó que las relaciones entre Vietnam y Laos, caracterizadas por la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica, constituyen un patrimonio invaluable de ambos pueblos, fruto del esfuerzo de sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos de los dos países.

La cooperación entre sus respectivos Frentes es cada vez más sustancial y contribuye a cumplir las tareas fijadas por los dirigentes de ambos partidos y Estados. Por ello, cada generación de cuadros tiene la responsabilidad de preservar y fortalecer estos valiosos vínculos.



Tras valorar los contenidos del curso, propuso que el Instituto de Formación y Capacitación de Cuadros e Investigación Científica continúe renovando sus programas para adaptarlos a las necesidades del personal desde el nivel central hasta el de base, y que intensifique las actividades prácticas, los intercambios y el aprendizaje de experiencias, a fin de mejorar la coordinación entre ambos Frentes.



Expresó su confianza en que el curso permitirá a los participantes ampliar sus conocimientos, habilidades y experiencias prácticas para cumplir satisfactoriamente sus funciones al regresar a Laos.



También manifestó su deseo de seguir recibiendo delegaciones del Frente para la Construcción Nacional de Laos para realizar visitas, trabajar e incorporarse a programas de formación en Vietnam.



Con motivo del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”, expresó su deseo de que ambos Frentes intensifiquen los intercambios entre sus pueblos y coordinen eficazmente las actividades conmemorativas, contribuyendo a transmitir la tradición de amistad y solidaridad a la población, especialmente a las nuevas generaciones.



En nombre de la delegación, Phengphan Bouphaphon, jefa del Departamento de Propaganda del Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos, agradeció la cálida acogida y el apoyo del Comité Central del FPV para que sus cuadros pudieran participar en el programa de formación.



Aseguró que recomendará a los dirigentes continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas organizaciones de masas, en aras de mantener una amistad duradera entre los dos pueblos./.