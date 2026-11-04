Hanoi acoge reunión de las organizaciones de mujeres de la ASEAN

Hanoi (VNA) - La reunión del Consejo de la Federación y la Junta Directiva de las Organizaciones de Mujeres de la ASEAN (ACWO) 2026 se celebró hoy en Hanoi, bajo el auspicio de la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV).



Se trata de una importante actividad de asuntos exteriores organizada por la Unión de Mujeres de Vietnam durante su mandato como presidenta rotatoria de la ACWO para el período 2025-2026.



El evento busca reafirmar su papel y responsabilidad en el fomento de la cooperación y la solidaridad entre las organizaciones de mujeres de la ASEAN, así como elevar el prestigio de la UMV y de las féminas vietnamitas en la diplomacia popular.



La iniciativa contribuye a concretar la Resolución No. 59-NQ/TW, del 24 de enero de 2025, del Buró Político del Partido Comunsta de Vietnam sobre la integración internacional en la nueva situación, e impulsa programas de acción en favor de las mujeres, con miras a construir una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente y de desarrollo sostenible.



Al intervenir en el encuentro, la presidenta de la UMV y presidenta de la ACWO para el período 2025-2026, Le Thi Thuy, afirmó que la ACWO es un hogar común que conecta a las organizaciones nacionales de mujeres de la ASEAN y promueve la solidaridad, la amistad, la cooperación y el intercambio de experiencias en favor del progreso de dichas personas en la región.



En un contexto internacional y regional que sigue experimentando cambios significativos -lo cual conlleva tanto nuevas oportunidades como desafíos para las mujeres-, el papel de la ACWO a la hora de conectar, movilizar y fomentar la acción colectiva ha cobrado importancia cada vez mayor, reiteró.



Esto exige seguir renovando sus métodos de trabajo, reforzar los vínculos entre las organizaciones miembros y promover el papel y la voz de las mujeres en la construcción de una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente, inclusiva y de desarrollo sostenible, remarcó.



La UMV se compromete a seguir coordinando de manera estrecha con la directiva y las organizaciones miembros para preparar cuidadosamente el traspaso de la presidencia de la ACWO al Consejo Nacional de Organizaciones de Mujeres de Indonesia (KOWANI), garantizando la continuidad de las actividades de la Federación, enfatizó.



Cualquiera que sea su cargo, la UMV seguirá siendo un miembro activo y responsable, acompañando a las organizaciones de mujeres de la ASEAN en favor del progreso de las féminas y por la paz, la amistad y el desarrollo sostenible de la región», puntualizó.



En la ocasión, los delegados firmaron un acuerdo para admitir a la Red de Mujeres de Timor-Leste como el undécimo miembro de la ACWO, como contribución a ampliar la red, reforzar la representatividad, la solidaridad y la voz común de las organizaciones de mujeres de la región.



Además, se centraron en evaluar los resultados de las actividades y la situación financiera del período 2025-2026; debatir las orientaciones de trabajo, los proyectos propuestos por las organizaciones miembros y otros asuntos relacionados con la gestión de la Federación y aprobar los cargos de presidenta y de la Junta Directiva de la ACWO para la etapa 2027-2028./.

VNA