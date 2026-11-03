ASEAN impulsa conexión comercial, de inversión y turística con Sri Lanka

Nueva Delhi (VNA) - Una delegación de embajadas de la ASEAN en Sri Lanka, que incluye a Vietnam, Malasia, Tailandia, Myanmar e Indonesia, visitó recientemente la ciudad de Kandy con el objetivo de ampliar los vínculos en materia de comercio, inversión y turismo entre el bloque y el país del sur de Asia.



La visita tuvo lugar en un momento en que Vietnam preside el Grupo de Embajadas de la ASEAN en Colombo.



Durante su estancia, la delegación se reunió con el gobernador de la Provincia Central, Harsha Suranga Fernando, así como con autoridades locales, organismos y representantes empresariales de Kandy.



Asimismo, recorrieron una exposición de artesanías y productos locales para explorar el potencial productivo, las industrias tradicionales y las vías para difundir las especialidades de la región.



El evento central fue una velada titulada “Una tarde con diplomáticos”, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia Central de Sri Lanka (CCICP).



La embajadora de Vietnam en Sri Lanka, Trinh Thi Tam, destacó la larga amistad y cooperación entre la ASEAN y Sri Lanka, señalando que existe margen para fortalecer aún más los lazos económicos, comerciales y de inversión.



La embajadora afirmó que los países de la ASEAN, que cuentan con una ubicación geográfica estratégica, grandes mercados y una capacidad productiva en constante crecimiento, pueden compartir sus experiencias y fortalezas con Sri Lanka en sectores como el procesamiento industrial, la electrónica, la agricultura, la industria alimentaria, el turismo y la manufactura orientada a la exportación.



Asimismo, abogó por estrechar los vínculos empresariales, fomentar un mayor intercambio de información sobre los mercados y crear condiciones que permitan a las empresas de ambas partes encontrar socios, expandir sus operaciones y aprovechar oportunidades de colaboración.



Por su parte, el viceministro de Industria y Desarrollo del Emprendimiento de Sri Lanka, Chathuranga Abeysinghe, expresó el interés de su país en profundizar el intercambio de experiencias y aprender de las lecciones de desarrollo de la ASEAN, especialmente en ámbitos como la política industrial, la competitividad, el fomento de las pequeñas y medianas empresas, la expansión hacia mercados de exportación y la atracción de inversión extranjera.



Los embajadores de la ASEAN compartieron sus experiencias en materia de desarrollo y presentaron los modelos, políticas y fortalezas de sus respectivos países en sectores como el turismo, la agricultura moderna, la tecnología digital y el procesamiento industrial. Esto permitió a las empresas locales obtener más información sobre el potencial del mercado de la ASEAN, la demanda existente y las oportunidades de acceso.



Señalaron que las reformas, la estabilización económica y las mejoras en el clima empresarial de Sri Lanka están dando resultados positivos, abriendo así perspectivas de recuperación y crecimiento.



Además, subrayaron que un entorno político estable y transparente, una mayor competitividad y una integración global más profunda resultan fundamentales para fortalecer la confianza de los inversores.



La visita, realizada bajo la coordinación de la Embajada de Vietnam, contribuye a incrementar el intercambio de información sobre mercados y políticas entre las partes, así como generar confianza, fomentar el entendimiento mutuo e identificar vías concretas de cooperación entre empresas de la Provincia Central de Sri Lanka y sus socios de la ASEAN./.

VNA