ASEAN reforzará coordinación regional contra la contaminación transfronteriza por humo

Singapur (VNA) - Singapur dará prioridad a la puesta en funcionamiento del Centro de Coordinación de la ASEAN para el Control de la Contaminación Transfronteriza por Humo durante su presidencia del bloque en 2027, con el fin de reforzar la cooperación regional en la prevención, vigilancia y respuesta ante los incendios forestales y de turberas.



La ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, afirmó hoy ante el Parlamento que su país trabajará con los demás miembros de la ASEAN para poner en marcha este mecanismo.



Singapur prevé presentar en los próximos días el documento de ratificación del acuerdo para su establecimiento y alentará a los demás Estados miembros a completar cuanto antes los procedimientos correspondientes.



El acuerdo fue firmado por los países de la ASEAN el 27 de mayo de 2025 y entrará en vigor cuando al menos seis Estados miembros hayan completado los procedimientos de ratificación o aceptación.



Vietnam aprobó el acuerdo mediante la Resolución No. 372/NQ-CP, del 19 de noviembre de 2025, y posteriormente presentó su instrumento de aceptación. Su recepción quedó registrada en la 27.ª reunión del Comité Directivo Ministerial de la subregión sobre contaminación transfronteriza por humo, celebrada en julio de 2026.



Según Grace Fu, una vez operativo, el Centro coordinará las labores de prevención, vigilancia y respuesta ante los incendios forestales y de turberas; facilitará el intercambio de tecnología, conocimientos especializados y recursos para combatir el fuego, y gestionará las solicitudes de asistencia urgente entre los países miembros.



Singapur también promoverá soluciones para abordar las causas profundas de este problema, entre ellas la gestión sostenible de las tierras y las turberas, así como la elaboración de directrices para la quema de residuos agrícolas. Estas medidas se aplicarán paralelamente al mecanismo regional de coordinación de respuesta.



La contaminación transfronteriza por humo sigue siendo un desafío para la región. En Singapur, la calidad del aire se mantuvo en niveles insalubres durante 18 días consecutivos, del 5 al 22 de octubre de 2026. El Índice de Contaminación Atmosférica (PSI) en la zona occidental del país alcanzó los 230 puntos el 18 de octubre.



Actualmente, la ASEAN cuenta con el Centro Meteorológico Especializado de la ASEAN (ASMC), establecido en Singapur en 1993, encargado de vigilar los focos de incendios y proporcionar alertas tempranas. Se espera que el nuevo Centro de Coordinación complemente este mecanismo mediante una estructura de cooperación entre los países miembros y contribuya a mejorar la respuesta regional ante la contaminación transfronteriza por humo./.

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