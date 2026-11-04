Da Nang de Vietnam figura entre los mejores destinos del mundo para 2027

Hanoi (VNA) – La ciudad vietnamita de Da Nang ha sido incluida por la guía de viajes Lonely Planet en su lista de los 50 destinos y experiencias que vale la pena visitar en 2027 (Best in Travel 2027), gracias a la combinación de paisajes montañosos, playas, patrimonio cultural y gastronomía típica.



Situada en el centro del país, Da Nang cuenta con una ubicación privilegiada, entre cadenas montañosas y un extenso litoral junto a su zona urbana. La península de Son Tra ofrece espacios naturales tranquilos y amplias vistas al mar, mientras que sus playas permiten descansar, bañarse y practicar diversas actividades al aire libre.



Otro atractivo es su proximidad a importantes sitios patrimoniales de la región central. Desde Da Nang, los visitantes pueden realizar excursiones de un día a tres lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Complejo de Monumentos de Hue, al norte; el Santuario de My Son, al oeste, y la antigua ciudad de Hoi An, al sur.



Lonely Planet también propone un itinerario de tres días para conocer la ciudad. La jornada puede comenzar con un bol de fideos Quang, antes de visitar el Museo de Escultura Cham y descubrir la civilización que floreció en esta región.



Entre las paradas recomendadas figura Ba Na Hills, con su sistema de teleféricos que atraviesa bosques, el Puente Dorado y un conjunto arquitectónico de estilo europeo. Por su parte, la península de Son Tra, la pagoda Linh Ung y el pico Ban Co son lugares adecuados para contemplar la ciudad desde las alturas. Quienes deseen acercarse a la vida local pueden visitar también el mercado de pescado de Man Thai a primera hora de la mañana.



La gastronomía constituye otro de los atractivos del recorrido. Además de los fideos Quang, los visitantes pueden degustar banh xeo, una especie de crepe vietnamita crujiente; banh beo, pequeños pasteles de arroz al vapor; y banh bot loc, empanadillas translúcidas de tapioca rellenas de gambas y carne de cerdo, así como mariscos frescos y comida callejera en el mercado Con.



Por la noche, el paseo peatonal de Bach Dang, el mercado nocturno de Son Tra y los espectáculos de fuego y agua del Puente del Dragón durante los fines de semana figuran entre las experiencias populares. Para el último día, la playa de My Khe y el conjunto paisajístico de las Montañas de Mármol ofrecen opciones para combinar el descanso, el disfrute del paisaje y la visita a lugares de culto.



La inclusión en Best in Travel 2027 amplía el reconocimiento internacional de Da Nang. En julio pasado, Lonely Planet situó a la ciudad en el segundo puesto de su lista de los mejores destinos de Asia para el verano. Asimismo, la revista Travel + Leisure incluyó el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 entre los nueve festivales del mundo que merecen ser vividos. Los eventos organizados a orillas del río Han contribuyen a reforzar el atractivo de la ciudad tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros.



La afluencia de visitantes también refleja el atractivo turístico de Da Nang. Durante los primeros nueve meses de 2026, los establecimientos de alojamiento de la ciudad atendieron a unos 15,86 millones de huéspedes, un aumento del 26,4% respecto al mismo período del año anterior. De ellos, alrededor de 7,73 millones fueron visitantes internacionales.



Junto con Da Nang, la lista Best in Travel 2027 incluye otros destinos destacados del mundo, como Red Centre (Australia), Véneto (Italia), León (España), Okinawa (Japón), Rabat (Marruecos), Dessau (Alemania) y Gujarat (India).



Según Lonely Planet, la selección se basa en las experiencias directas de su red de autores y editores de todo el mundo. Los destinos no se eligen únicamente por su belleza o popularidad, sino también por ofrecer experiencias que despiertan en quienes los visitan el deseo de regresar y recomendarlos a otros viajeros./.

VNA