Meseta rocosa de Dong Van obtiene máxima calificación de la UNESCO

Hanoi (VNA) - El Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO acordó por unanimidad otorgar la "Tarjeta Verde" a la meseta rocosa de Dong Van, en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, la máxima calificación en el proceso de revalidación periódica.



Este resultado implica que el Consejo recomendó prorrogar la designación del lugar como Geoparque Mundial de la UNESCO por otros cuatro años, marcando la cuarta vez consecutiva que el sitio supera el proceso de revalidación.



La decisión se adoptó durante la 11.ª reunión del Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, celebrada del 2 al 4 de noviembre de 2026 en París, Francia.



Esto constituye un reconocimiento, por parte de la comunidad internacional, a los esfuerzos de Vietnam por preservar los valores del patrimonio geológico, natural y cultural, así como por vincular su conservación con el desarrollo del turismo sostenible y la mejora de los medios de vida de la población local.



En su intervención durante la reunión, la embajadora y jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO, Nguyen Thi Van Anh, destacó que este resultado refleja el reconocimiento internacional a los esfuerzos sostenidos de las localidades, los sectores pertinentes y las comunidades en la conservación y puesta en valor del patrimonio de la meseta rocosa de Dong Van, así como en la promoción del turismo sostenible y la generación de medios de vida y empleo, especialmente para los grupos de minorías étnicas.



La recomendación de prorrogar el reconocimiento no solo confirma los logros alcanzados, sino que también refleja el compromiso de la provincia de Tuyen Quang de seguir vinculando la conservación del patrimonio con el desarrollo sostenible, reiteró.

La meseta rocosa de Dong Van- Destino Cultural Líder del Mundo 2025-. (Fuente: VNA)





Este resultado contribuye, además, a realzar el prestigio, la reputación y la competitividad internacional del turismo en la provincia de Tuyen Quang, al tiempo que consolida la posición de la localidad en el mapa turístico de Vietnam, puntualizó.



Por su parte, al evaluar el proceso de revalidación, Sophie Justice, presidenta de la 11.ª reunión de dicho Consejo y directora del Geoparque Mundial de Chablais (Francia), señaló que el Consejo reconoció los importantes avances logrados por los geoparques de Vietnam en los últimos años.



En cuanto a la meseta rocosa de Dong Van, evaluó altamente la calidad de la gestión, conservación y desarrollo del patrimonio, especialmente la participación de las comunidades locales y la atención prestada a la diversidad lingüística y los elementos culturales autóctonos.



De acuerdo con Sophie Justice, estos factores han conferido un carácter distintivo y una mayor solidez a la candidatura de la meseta rocosa de Dong Van.



Asimismo, recomendó a Tuyen Quang mantener sus esfuerzos en los ámbitos de la educación, el desarrollo sostenible, el turismo y la gestión de herencia, pues se trata de tareas a largo plazo que requieren la participación constante de las autoridades de todos los niveles y de las comunidades.



Mientras tanto, Sarah Gamble, miembro del Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, valoró que ese sitio vietnamita posee paisajes de excepcional belleza y cuenta con un equipo de gestión comprometido y eficiente.



Vietnam debe seguir reforzando sus vínculos con la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO y promover la cooperación con la Comisión Nacional de la organización de la ONU, las universidades y los socios de la región, sugirió.



La participación activa en foros y conferencias internacionales para presentar su modelo y compartir experiencias prácticas permitirá a la meseta rocosa de Dong Van, no solo seguir perfeccionando su gestión, sino también realizar mayores contribuciones a la red mundial, precisó.



Mientras tanto, Kristof Vandenberghe, jefe de la Sección de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO, destacó que la meseta rocosa de Dong Van constituye uno de los ejemplos más representativos de un enfoque que armoniza la conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico.



La 11.ª reunión del Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO examinó un total de 13 candidaturas para nuevos reconocimientos, 61 solicitudes de renovación del título y 4 propuestas de modificación de límites. Las opiniones y recomendaciones del Consejo servirán de base para que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO las considere y apruebe oficialmente, conforme al procedimiento establecido, en su sesión prevista para abril de 2027.



La concesión unánime de la "Tarjeta Verde" a la meseta rocosa de Dong Van reafirma la eficacia de un modelo que combina la conservación del patrimonio con el desarrollo comunitario.



En los próximos tiempos, fortalecer el papel protagonista de las personas, preservar la identidad cultural de los grupo étnicos, mejorar la calidad de los servicios turísticos y ampliar los vínculos internacionales serán factores clave para que tal patrimonio siga consolidando su posición en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO./.