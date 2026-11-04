FPT amplía sus operaciones en Europa con una nueva oficina en Polonia

Varsovia (VNA)- El grupo FPT inauguró recientemente su oficina FPT Poland en la ciudad de Gdansk, Polonia, como un nuevo paso en su estrategia de expansión en el mercado europeo.



A la ceremonia asistieron el embajador de Vietnam en Polonia, Ha Hoang Hai; la vicealcaldesa de Gdansk, Emilia Lodzinska; directivos del grupo FPT y de FPT Software; representantes de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Polonia, así como socios e invitados internacionales.



En su intervención, el embajador Ha Hoang Hai señaló que la apertura de la oficina en Gdansk no solo representa un nuevo hito en el desarrollo del grupo, sino que también demuestra la capacidad tecnológica y de integración internacional de las empresas vietnamitas.



Asimismo, destacó el papel pionero de FPT en la proyección internacional del talento, los productos y los servicios tecnológicos de Vietnam, contribuyendo a elevar la posición de las empresas del país en el mercado mundial.



En un contexto en el que las relaciones entre Vietnam y Polonia acaban de elevarse al nivel de Asociación Estratégica y avanzan en diversos ámbitos, el diplomático consideró que la presencia de FPT en Gdansk abrirá nuevas oportunidades de cooperación entre las empresas de ambos países.



Afirmó que la Embajada de Vietnam continuará apoyando a FPT y a la comunidad empresarial vietnamita en sus actividades de inversión y negocios en Polonia, al tiempo que promoverá los vínculos empresariales y la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.



Actualmente, FPT cuenta con más de 150 socios tecnológicos en Europa. Con la inteligencia artificial (IA) como eje central de su estrategia, el grupo seguirá ampliando la oferta de soluciones de transformación digital, aplicaciones de IA, desarrollo de software para la industria automotriz y servicios de ingeniería de alta tecnología, en respuesta a las necesidades de sus clientes internacionales.



La puesta en funcionamiento de esta nueva oficina contribuirá a ampliar la presencia de las empresas tecnológicas vietnamitas en Europa y abrirá nuevas perspectivas de cooperación entre Vietnam y Polonia en los ámbitos económico, científico-tecnológico y de formación de recursos humanos./.

VNA