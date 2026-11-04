Dirigente partidista pide acelerar revisión de puestos de trabajo y evaluación por KPI

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y secretario de su Comité en los órganos partidistas a nivel central, Tran Cam Tu, hizo hincapié en la necesidad de completar el software de gestión del trabajo y evaluación de los cuadros mediante indicadores KPI, con vistas a ponerlo oficialmente en funcionamiento en diciembre de 2026.

El dirigente partidista invervino en una reunión del Comité Permanente y el Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas a nivel central, celebrada hoy en Hanoi.

Cam Tu reconoció los esfuerzos del Comité del Partido y sus unidades subordinadas para cumplir las orientaciones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, así como las del Secretario General y Presidente del Estado. Destacó la elaboración de importantes proyectos sobre construcción del Partido presentados al cuarto Pleno del Comité Central del XIV mandato y la organización de conferencias para divulgar y poner en práctica las resoluciones y conclusiones.

No obstante, señaló algunas deficiencias que deben corregirse, como la lentitud en la concreción de determinadas directrices, las diferencias en los plazos y la calidad del asesoramiento entre algunos organismos y el exceso de reuniones y documentos con contenidos repetitivos o solapados.

Ante el elevado volumen de trabajo y el poco tiempo que queda hasta finales de año, el dirigente pidió a los comités del Partido de todos los niveles revisar sus programas y planes de trabajo de 2026, identificar las tareas atrasadas o pendientes, especialmente las encomendadas por el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, y adoptar medidas concretas para cumplirlas a tiempo y con la calidad requerida.

En particular, instó a impulsar decididamente los programas de acción y planes para aplicar las resoluciones, conclusiones y disposiciones del cuarto Pleno del XIV mandato. Los comités subordinados deberán definir claramente los contenidos, las responsabilidades, los plazos y los resultados concretos, y completar esta labor antes del 30 de noviembre.

También pidió seguir promoviendo el papel de los medios de comunicación y la prensa en la divulgación al servicio de las tareas políticas, así como reforzar la lucha contra las informaciones falsas y nocivas.

Solicitó completar la revisión, evaluación y clasificación de la calidad de los colectivos y las personas antes del 15 de diciembre, garantizando la objetividad y la equidad. Asimismo, pidió preparar el balance del trabajo de 2026 y las tareas para 2027.

Otra prioridad es perfeccionar los puestos de trabajo, determinar las necesidades de personal y elaborar los planes de dotación de plantilla para el período 2027-2031. También deberán prepararse los programas de trabajo, inspección y supervisión para 2027.

En cuanto al sistema de gestión de documentos y actividades, pidió que los organismos y unidades estén preparados para tramitar, firmar digitalmente y emitir documentos íntegramente por vía electrónica a partir del 15 de noviembre. No se aceptarán expedientes en papel cuando puedan gestionarse en el entorno electrónico.

Finalmente, instó a los miembros del Buró Ejecutivo y a los secretarios de los comités subordinados a reforzar su responsabilidad y dar ejemplo, intensificar la dirección y orientación, superar las deficiencias y cumplir satisfactoriamente las tareas de 2026.

Durante la reunión, los delegados también examinaron el trabajo de planificación de los cuadros para esta militancia y su Comisión de Control Disciplinario. Se acordó proponer al Buró Ejecutivo iniciar los procedimientos para presentar al Buró Político la designación de nuevos miembros del Comité Permanente y del Buró Ejecutivo para el mandato 2025-2030./.