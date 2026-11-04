Política

Dirigente partidista pide acelerar revisión de puestos de trabajo y evaluación por KPI

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, hizo hincapié en la necesidad de completar el software de gestión del trabajo y evaluación de los cuadros mediante indicadores KPI, con vistas a ponerlo oficialmente en funcionamiento en diciembre de 2026.

El miembro del Buró Político, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, en la reunión. Foto: VNA
El miembro del Buró Político, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, en la reunión. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y secretario de su Comité en los órganos partidistas a nivel central, Tran Cam Tu, hizo hincapié en la necesidad de completar el software de gestión del trabajo y evaluación de los cuadros mediante indicadores KPI, con vistas a ponerlo oficialmente en funcionamiento en diciembre de 2026.

El dirigente partidista invervino en una reunión del Comité Permanente y el Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas a nivel central, celebrada hoy en Hanoi.

Cam Tu reconoció los esfuerzos del Comité del Partido y sus unidades subordinadas para cumplir las orientaciones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, así como las del Secretario General y Presidente del Estado. Destacó la elaboración de importantes proyectos sobre construcción del Partido presentados al cuarto Pleno del Comité Central del XIV mandato y la organización de conferencias para divulgar y poner en práctica las resoluciones y conclusiones.

No obstante, señaló algunas deficiencias que deben corregirse, como la lentitud en la concreción de determinadas directrices, las diferencias en los plazos y la calidad del asesoramiento entre algunos organismos y el exceso de reuniones y documentos con contenidos repetitivos o solapados.

Ante el elevado volumen de trabajo y el poco tiempo que queda hasta finales de año, el dirigente pidió a los comités del Partido de todos los niveles revisar sus programas y planes de trabajo de 2026, identificar las tareas atrasadas o pendientes, especialmente las encomendadas por el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, y adoptar medidas concretas para cumplirlas a tiempo y con la calidad requerida.

En particular, instó a impulsar decididamente los programas de acción y planes para aplicar las resoluciones, conclusiones y disposiciones del cuarto Pleno del XIV mandato. Los comités subordinados deberán definir claramente los contenidos, las responsabilidades, los plazos y los resultados concretos, y completar esta labor antes del 30 de noviembre.

También pidió seguir promoviendo el papel de los medios de comunicación y la prensa en la divulgación al servicio de las tareas políticas, así como reforzar la lucha contra las informaciones falsas y nocivas.

Solicitó completar la revisión, evaluación y clasificación de la calidad de los colectivos y las personas antes del 15 de diciembre, garantizando la objetividad y la equidad. Asimismo, pidió preparar el balance del trabajo de 2026 y las tareas para 2027.

Otra prioridad es perfeccionar los puestos de trabajo, determinar las necesidades de personal y elaborar los planes de dotación de plantilla para el período 2027-2031. También deberán prepararse los programas de trabajo, inspección y supervisión para 2027.

En cuanto al sistema de gestión de documentos y actividades, pidió que los organismos y unidades estén preparados para tramitar, firmar digitalmente y emitir documentos íntegramente por vía electrónica a partir del 15 de noviembre. No se aceptarán expedientes en papel cuando puedan gestionarse en el entorno electrónico.

Finalmente, instó a los miembros del Buró Ejecutivo y a los secretarios de los comités subordinados a reforzar su responsabilidad y dar ejemplo, intensificar la dirección y orientación, superar las deficiencias y cumplir satisfactoriamente las tareas de 2026.

Durante la reunión, los delegados también examinaron el trabajo de planificación de los cuadros para esta militancia y su Comisión de Control Disciplinario. Se acordó proponer al Buró Ejecutivo iniciar los procedimientos para presentar al Buró Político la designación de nuevos miembros del Comité Permanente y del Buró Ejecutivo para el mandato 2025-2030./.

VNA
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