Líder vietnamita entrega insignias del Partido a militantes veteranos en Hanoi

Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, asistió esta tarde a una ceremonia organizada por el Comité partidista de Hanoi para entregar insignias de 80, 75 y 70 años de militancia a 31 miembros veteranos del Partido.



En esta ocasión, un total de 28.291 militantes del Partido en Hanoi recibieron insignias por 30 años o más de militancia, incluidos 29 con 80 años de afiliación, ocho con 75 años y 45 con 70 años.



En su discurso, To Lam expresó sus felicitaciones y su profundo agradecimiento a los militantes veteranos, y destacó que las insignias constituyen una de las más altas distinciones del Partido y reconocen toda una vida de dedicación, sacrificio y fidelidad al ideal comunista.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, en la ceremonia de entrega. Foto: VNA

Al recordar la influencia de la Revolución de Octubre rusa en los movimientos de liberación nacional y en el camino de salvación nacional elegido por el Presidente Ho Chi Minh, afirmó que el ideal comunista ha forjado generaciones de combatientes dispuestos a sacrificarse por la independencia de la Patria, la libertad y la felicidad del pueblo.



Subrayó que este reconocimiento no solo representa un honor para cada militante y su familia, sino también un orgullo para el Comité del Partido, las autoridades y la población de Hanoi. Agradeció a los familiares de los homenajeados por su apoyo y sacrificio, que les permitió cumplir su compromiso de servir a la Patria y al pueblo.



El dirigente señaló que el ejemplo de estos militantes constituye una valiosa lección para la actual etapa revolucionaria, en la que todo el Partido impulsa la aplicación de la Resolución del XIV Congreso Nacional, refuerza la disciplina y la transparencia del aparato y prepara nuevas bases para el desarrollo del país hasta 2030 y durante los próximos 100 años.



Respecto a Hanoi, destacó que la capital debe asumir mayores responsabilidades y elevar su determinación ante las grandes expectativas y los mecanismos especiales que le ha concedido el Comité Central.



Además de liderar el crecimiento económico, debe ser un referente en la construcción y rectificación del Partido, la reforma administrativa, la preservación y difusión de los valores culturales de Thang Long-Hanoi y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, instó.



Cada cuadro y militante debe asumir la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la capital, para que esté a la altura de su posición como ciudad de tradición milenaria, civilizada, moderna y feliz, enfatizó.



Expresó su confianza en que los militantes veteranos sigan aportando su experiencia y prestigio, y continúen siendo un apoyo para las organizaciones del Partido y las autoridades de base. ´



También pidió a las autoridades de Hanoi prestar especial atención a su bienestar material y espiritual, escuchar sus aportaciones y mantener viva la tradición de gratitud hacia las generaciones revolucionarias anteriores.



Por su parte, el secretario del Comité partidista de Hanoi, Tran Duc Thang, afirmó que la ciudad asimilará plenamente las orientaciones del secretario general y presidente del Estado y las concretará en medidas específicas.



Prometió que Hanoi se esforzará por cumplir al máximo los objetivos socioeconómicos de 2026 y seguirá mejorando la atención a los militantes veteranos y las personas con méritos revolucionarios.



En representación de los homenajeados, el teniente coronel Nghiem Dao, militante con 70 años de afiliación, expresó su agradecimiento al Partido, a sus compañeros y al pueblo por el apoyo recibido durante su trayectoria revolucionaria. Recordó las dificultades de los años de lucha y destacó el papel de las familias que protegieron a los cuadros revolucionarios.



Manifestó su deseo de que el Partido siga fortaleciéndose y que sus cuadros y militantes sean virtuosos, capaces y estén plenamente dedicados al servicio del pueblo./.