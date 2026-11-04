Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica y cooperación integral

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Laos, Sonexay Siphandone, destacaron el excelente desarrollo de las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi.



En la cita, el secretario general y presidente To Lam felicitó a Sonexay Siphandone por su reciente elección como presidente de la Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura y valoró que haya elegido Vietnam como primer destino de una visita oficial en su nuevo cargo. Consideró que esta decisión refleja los estrechos vínculos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.



Por su parte, el dirigente visitante transmitió los saludos del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, al líder vietnamita. También felicitó a Vietnam por los importantes y amplios logros alcanzados en su desarrollo y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo vietnamita cosechará nuevos éxitos.



Asimismo, señaló que los avances y la experiencia de Vietnam constituyen una fuente de inspiración y valiosas lecciones para Laos en la consecución de sus propias metas de desarrollo.



Al informar sobre la situación de Laos, las actividades recientes de su AN, los resultados de la cooperación entre ambos órganos legislativos y sus conversaciones con el presidente de la AN de Vietnam, Tran Thanh Man, expresó su profundo agradecimiento por el apoyo oportuno y eficaz que Vietnam ha brindado a Laos a lo largo de la historia.



Afirmó que la AN de Laos seguirá coordinándose estrechamente con su similar vietnamita para aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos Partidos y países, así como el acuerdo de cooperación entre los dos órganos legislativos, contribuyendo al desarrollo estable y sostenible de las relaciones bilaterales.



El secretario general y presidente To Lam felicitó al Partido, el Estado y el pueblo de Laos por los importantes logros alcanzados en el último período y reafirmó que Vietnam concede la máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de las relaciones con el país vecino, al tiempo que respalda firmemente su causa de renovación.



Para fortalecer la cooperación bilateral, propuso intensificar la coordinación entre ambos Partidos y Estados, concretar y aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel y dar prioridad a la cooperación estratégica y económico-comercial mediante programas, proyectos y obras concretas, basados en las fortalezas y necesidades de cada país y acordes con el nivel de las relaciones políticas y el potencial de ambas partes. También destacó la necesidad de intensificar los intercambios y la conectividad, así como de estrechar los lazos de amistad entre los dos pueblos.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y los delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



En cuanto a la cooperación parlamentaria, el líder vietnamita valoró los resultados de la coordinación entre las dos AN, que han contribuido positivamente a fortalecer las relaciones entre ambos Partidos y Estados.



Sugirió que los órganos legislativos sigan concretando y materializando eficazmente la “cohesión estratégica” en todos los niveles, desde las comisiones parlamentarias especializadas hasta las delegaciones de diputados y los Consejos Populares locales. Asimismo, instó a reforzar el intercambio y el apoyo mutuos, considerándolos como una orientación a largo plazo y una base para garantizar el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales.



Ambas partes deberán intensificar el intercambio de información y experiencias prácticas en materia parlamentaria, especialmente en la construcción y el perfeccionamiento institucional, con el fin de mejorar la eficacia de la labor legislativa, la supervisión y la toma de decisiones sobre asuntos importantes del país, subrayó.



El dirigente anfitrión también propuso que las AN potencien su papel para trasladar las fortalezas de la cooperación política, de defensa y seguridad a los ámbitos económico, comercial y de inversión.



Los dos órganos legislativos deben acompañar a sus respectivos Gobiernos en la implementación eficaz de los acuerdos de alto nivel y los tratados de cooperación económica, comercial y de inversión, así como en la ejecución de proyectos prioritarios de conectividad en los sectores del transporte, la energía y la minería, sostuvo.



Además, pidió a las dos AN que mantengan la coordinación y el apoyo mutuos en los foros parlamentarios regionales e internacionales, y que cooperen en la organización de las actividades conmemorativas del Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos 2027.



Por su parte, el presidente de la AN de Laos, Sonexay Siphandone, prometió seguir estrechando la colaboración con la parte vietnamita y promoviendo la conectividad y la cohesión entre ambos Partidos y países en todos los ámbitos.



Añadió que los dos órganos legislativos continuarán intercambiando experiencias y mejorando la eficacia en el cumplimiento de sus funciones, tareas y atribuciones, de conformidad con las normativas de cada país. También se coordinarán estrechamente con los organismos competentes para garantizar que los lineamientos y acuerdos de cooperación entre ambos Partidos y Estados se incorporen al marco institucional y se ejecuten eficazmente.



De este modo, la cooperación entre las dos AN contribuirá a mejorar la calidad de sus respectivas actividades, responder a las necesidades de desarrollo de ambos países en la nueva etapa y satisfacer las aspiraciones de sus pueblos, remarcó./.