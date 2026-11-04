Localidades vietnamitas estrechan sus vínculos de inversión con empresas surcoreanas

Seúl (VNA) – La Embajada de Vietnam en Corea del Sur organizó hoy una conferencia para conectar a localidades y empresas vietnamitas con socios surcoreanos, con el propósito de generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la cooperación en materia de inversión, especialmente en sectores emergentes.



En el encuentro participaron delegaciones de las provincias de Quang Ninh, encabezada por el vicepresidente de su Comité Popular, Le Van Anh, y de Bac Ninh, liderada por la vicepresidenta permanente de su Consejo Popular, Tran Thi Hang. También estuvo presente Nguyen Dong Trung, subdirector del Departamento de Relaciones Exteriores y Diplomacia Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores.



La conferencia congregó a más de 200 representantes de Vietnam y Corea del Sur, entre ellos directivos de grandes grupos empresariales como Samsung, LH, Hanwha, Lotte y Shinhan Bank, así como miembros de asociaciones y organizaciones económicas, incluida la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Corea (BAVIK).



El evento ofreció un espacio de diálogo directo para que las empresas surcoreanas conocieran las necesidades de inversión, el entorno de negocios y las oportunidades de desarrollar proyectos en las localidades vietnamitas.



En su intervención inaugural, el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, destacó el sólido avance de las relaciones entre ambos países y su creciente profundidad en el marco de la Asociación Estratégica Integral.



Dijo que la cooperación económica, comercial y de inversión continúa siendo uno de sus pilares fundamentales, mientras que los ámbitos de colaboración se amplían a sectores emergentes como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), las tecnologías digitales, las energías limpias y la innovación.



El diplomático señaló que el fortalecimiento de los vínculos directos entre las localidades vietnamitas y las empresas surcoreanas permitirá aprovechar las ventajas complementarias, ampliar las oportunidades de inversión y obtener resultados concretos.



Asimismo, reafirmó que la Embajada seguirá desempeñando un papel activo en la conexión de socios, la promoción del entorno de inversión de Vietnam y el acompañamiento a las empresas para convertir las oportunidades de cooperación en proyectos efectivos.



Durante la conferencia, los representantes de Quang Ninh y Bac Ninh presentaron sus estrategias de desarrollo, ventajas competitivas y sectores prioritarios para captar inversiones surcoreanas.



Mientras Quang Ninh cuenta con fortalezas en economía marítima, turismo, logística y energía, Bac Ninh ha consolidado una sólida base industrial, especialmente en los sectores de la electrónica, la alta tecnología y la inversión extranjera.



Le Van Anh destacó la posición estratégica de Quang Ninh, así como sus puertos marítimos, pasos fronterizos y red de infraestructuras de transporte. La provincia aspira a atraer inversiones surcoreanas en energías renovables y limpias, industrias verdes, logística, puertos inteligentes, infraestructuras, ciudades inteligentes y tecnologías medioambientales. También promueve proyectos turísticos y de servicios de alta calidad, además de actividades con elevado valor añadido.



Por su parte, Tran Thi Hang manifestó que Bac Ninh busca atraer más proyectos de alta tecnología, particularmente en los ámbitos de los semiconductores, la electrónica de nueva generación, la IA, las industrias auxiliares, la investigación y el desarrollo (I+D), la fabricación inteligente y la automatización.



La provincia también pretende estrechar los vínculos entre las empresas de inversión extranjera y las compañías nacionales, impulsar la transferencia de tecnología, formar recursos humanos cualificados y mejorar la participación de las empresas locales en las cadenas globales de suministro.



El presidente de la Asociación Económica y Cultural Corea-Vietnam (KOVECA), Kwon Sung Taek, destacó la importancia de pasar de los intercambios diplomáticos a una cooperación directa entre localidades y empresas, basada en las necesidades reales y orientada a la ejecución de proyectos concretos.



En este sentido, Quang Ninh podría ampliar su cooperación con localidades surcoreanas especializadas en turismo, puertos y economía marítima, como Busan, Gangwon y Jeju, mientras que Bac Ninh cuenta con amplias posibilidades de colaboración con importantes centros industriales como Gyeonggi, Chungcheong del Sur y Gyeongsang del Norte.



Kwon propuso impulsar iniciativas concretas de cooperación: en Quang Ninh, proyectos relacionados con el turismo de alta gama, la logística portuaria y el desarrollo de ciudades inteligentes; y en Bac Ninh, iniciativas en los sectores de los semiconductores, la electrónica, la IA, la robótica y las fábricas inteligentes.



Asimismo, abogó por ampliar los intercambios en educación, formación de personal cualificado, movilidad estudiantil y actividades culturales.



La KOVECA reafirmó su disposición a actuar como enlace entre ambas partes mediante la creación de comités de cooperación, la organización de foros empresariales y actividades de promoción de inversiones, así como el establecimiento de redes de contactos entre compañías. Estas iniciativas contribuirán a identificar, evaluar y seleccionar proyectos con potencial para su implementación./.

VNA