Cinco ferias internacionales generan oportunidades de negocio en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Más de 800 empresas de 25 países y territorios participan en cinco exposiciones internacionales especializadas en la industria, inauguradas hoy de forma simultánea en Ciudad Ho Chi Minh, con el objetivo de promover las conexiones comerciales y ampliar las oportunidades de cooperación en sectores estratégicos.



Se trata de la 17.ª Exposición y Conferencia Internacional sobre la Industria del Abastecimiento de Agua y Drenaje, Tecnologías de Filtración de Agua y Tratamiento de Aguas Residuales (Vietwater 2026); la Semana de la Energía de Vietnam (Vietnam Energy Week); la Exposición Internacional sobre Refrigeración, Aire Acondicionado y Edificios Inteligentes; la Feria de Industrias Auxiliares de Vietnam (VSIF); y la Exposición y Conferencia Internacional sobre Centros de Datos y Computación en la Nube (Vietnam Data Center & Cloud Confex).



La celebración paralela de cinco eventos especializados en un mismo marco no sólo amplía su escala, sino que también favorece la interacción entre sectores estrechamente vinculados en las cadenas de valor industrial y el desarrollo de infraestructuras.



Según Ben Wong, director general de Informa Markets Vietnam, las empresas participantes presentan una amplia variedad de productos y soluciones en los ámbitos del abastecimiento de agua y el drenaje, la energía, los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR), las industrias auxiliares y las infraestructuras digitales. Esta diversidad abre oportunidades de conexión entre fabricantes, proveedores de tecnología, inversores y clientes comerciales.



Las exposiciones también buscan ampliar las oportunidades de negocio, fomentar el intercambio de conocimientos especializados y ayudar a las empresas a encontrar soluciones integrales que respondan a las necesidades de un desarrollo industrial moderno y sostenible en Vietnam, señaló.



Durante tres días, del 4 al 6 de noviembre, las empresas y los compradores podrán reunirse e intercambiar directamente con proveedores nacionales e internacionales de tecnología para conocer soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto o planta de producción.



Por su parte, los pabellones internacionales permitirán a los visitantes conocer nuevas tecnologías y experiencias de aplicación de distintos mercados del mundo sin salir de Vietnam.



Además de presentar pabellones y tecnologías avanzadas, la serie de exposiciones de este año presta especial atención a los programas de conexión comercial, entre ellos el Programa de Compradores Estratégicos, dirigido a compradores, inversores y empresas interesados en encontrar productos, tecnologías, soluciones y socios comerciales en los sectores participantes./.

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