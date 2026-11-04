Vietnam aplica medidas para reducir tipos de interés

Hanoi (VNA) - Los bancos comerciales de Vietnam han reducido las tasas de interés de los depósitos en 0,5 puntos porcentuales anuales para plazos de seis meses o más.

Esta medida representa un primer resultado de los esfuerzos del Banco Estatal de Vietnam (BEV) por disminuir las tasas de interés del mercado ante la creciente demanda de capital para impulsar el crecimiento económico.

La información fue proporcionada por el vicegobernador del BEV, Pham Thanh Ha, durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno efectuada hoy.

En la cita, Thanh Ha explicó que las tasas de interés nacionales se han visto sometidas a una presión considerable en los últimos meses debido al aumento de la demanda de capital en un contexto económico mundial cada vez más complejo, con varios bancos centrales elevando las tasas de interés. En respuesta, el BEV ha implementado un paquete coordinado de medidas para reducir las tasas de interés del mercado.

En octubre, el banco central instruyó a las entidades de crédito a movilizar todos los recursos disponibles, reducir los costos operativos, compartir las ganancias e intensificar los esfuerzos para bajar las tasas de interés. Según su directiva, los bancos debían reducir las tasas de interés de los depósitos y de los depósitos recién captados en 0,5% anuales para plazos de seis meses o más, al tiempo que reducían las tasas de interés de los préstamos entre 1,5 y 2% anuales para la producción, las actividades comerciales y los sectores prioritarios.

Las medidas ya han comenzado a dar resultados. En consonancia con la directiva del BEV, los bancos comerciales estatales y los bancos de propiedad totalmente extranjera han reducido, en general, las tasas de interés de los depósitos en 0,5% anuales, mientras que los bancos comerciales por acciones las han reducido entre 0,5 y 0,7%.

Los datos de finales de octubre muestran que las tasas de interés promedio de los depósitos recién captados habían disminuido alrededor de 0,4 puntos porcentuales anuales en comparación con mediados de octubre. Las tasas promedio de los préstamos de nueva emisión también disminuyeron entre 0,2 y 0,5% durante el mismo período.

Más de 20 bancos también han anunciado programas de crédito preferenciales para la producción, las actividades comerciales y los sectores prioritarios, ofreciendo reducciones anuales en las tasas de interés de entre 1,5 y 2%.

Además de los esfuerzos por reducir las tasas de interés, el BEV continúa implementando medidas para apoyar la liquidez y el financiamiento de las instituciones de crédito. Thanh Ha afirmó que el banco central seguirá utilizando instrumentos de política monetaria, incluyendo operaciones de mercado abierto, refinanciamiento y swaps de divisas a corto plazo por el dong vietnamita (VND).

En cuanto a la política monetaria en el próximo período, el vicegobernador indicó que el BEV continuará monitoreando de cerca la evolución económica nacional e internacional y gestionará la política monetaria con flexibilidad para ayudar a controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y apoyar el crecimiento económico sostenible.

El banco central seguirá realizando operaciones de mercado abierto con flexibilidad, en línea con los objetivos de la política monetaria, y proporcionará apoyo oportuno a la liquidez de las instituciones de crédito, agregó.

El banco central también instruirá a las entidades de crédito para que mantengan un crecimiento crediticio seguro y eficaz, canalizando capital hacia la producción, las actividades empresariales, los sectores prioritarios y los principales motores de crecimiento.

Asimismo, los bancos acelerarán la transformación digital de sus procesos de aprobación de crédito para facilitar el acceso a la financiación bancaria a particulares y empresas, garantizando al mismo tiempo procedimientos de préstamo rigurosos y seguros./.