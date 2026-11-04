Premier vietnamita pide mantener objetivo de crecimiento de dos dígitos y controlar inflación

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a octubre, en la que se evaluaron los resultados del desarrollo socioeconómico durante los primeros diez meses de 2026 y se definieron las principales tareas y medidas para el período venidero.



Tras valorar los logros alcanzados, el jefe de Gobierno señaló varias dificultades y desafíos para controlar la inflación e impulsar el crecimiento de dos dígitos.



Especificó que la ejecución de la inversión pública sigue siendo baja en algunos ministerios, organismos, localidades y proyectos clave, mientras que la eliminación de obstáculos a proyectos pendientes y la gestión de inmuebles públicos excedentes no han dado los resultados esperados.



Ante esta situación, pidió seguir impulsando las exportaciones, reducir el déficit comercial, movilizar la inversión privada, resolver las dificultades de las empresas, desarrollar la ciencia y la tecnología y elevar la productividad laboral.





La reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a octubre. Foto: VNA

En cuanto a las tareas para los dos últimos meses del año, el ejecutivo subrayó que el Gobierno mantendrá el objetivo de crecimiento de dos dígitos, junto con la estabilidad macroeconómica, y dará máxima prioridad al control de la inflación conforme a la meta fijada por la Asamblea Nacional.



Instó a los ministerios y organismos centrarse en la gestión de los precios y la estabilización del mercado. El Comité Directivo para la Gestión de Precios debe trabajar de inmediato con las localidades cuyo índice de precios al consumidor (IPC) acumulado en diez meses supere el promedio nacional, a fin de adoptar medidas adecuadas, orientó.



Asimismo, subrayó la necesidad de seguir de cerca el escenario de crecimiento, estimular el consumo interno y el turismo, reforzar la conexión entre la oferta y la demanda e intensificar la promoción comercial durante la temporada de fin de año.



Es necesario garantizar de forma proactiva el suministro de bienes esenciales, especialmente combustibles y electricidad, y vigilar de cerca la evolución de los precios para limitar las fluctuaciones que puedan afectar la vida de la población y las actividades productivas y comerciales, recalcó.



En materia de inversión pública, el primer ministro pidió revisar y reasignar los fondos de los proyectos con retrasos a aquellos con mayor capacidad de ejecución, con el objetivo de desembolsar el 100% del plan previsto.



También se debe completar el plan de 100 días para eliminar los principales cuellos de botella en la transformación digital, añadió.



El jefe de Gobierno instó igualmente a ejecutar eficazmente las políticas de bienestar social y prestar apoyo a los grupos vulnerables; acelerar la búsqueda, recuperación y determinación de la identidad de los restos de los mártires de guerra; y esforzarse por cumplir las metas de desarrollo de viviendas sociales y de alquiler para 2026, así como de construcción de escuelas con internado de varios niveles en las comunas fronterizas.



Respecto a las tareas específicas de gestión, el primer ministro encargó al Ministerio de Finanzas seguir de cerca los precios, actualizar los escenarios de inflación y proponer medidas de gestión adecuadas, además de impulsar la producción y los negocios y aprovechar eficazmente los recursos para el desarrollo.



El Banco Estatal de Vietnam debe continuar aplicando una política monetaria proactiva y flexible, mantener estables el tipo de cambio y los tipos de interés, y orientar a las entidades de crédito para que reduzcan sus costos y faciliten la rebaja de los intereses de los préstamos destinados a la producción, los negocios y los sectores prioritarios.



Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio debe centrarse en garantizar el suministro de bienes esenciales, impulsar las exportaciones, controlar el déficit comercial, diversificar los mercados y aprovechar eficazmente los acuerdos de libre comercio.



Los ministerios y organismos pertinentes, por su parte, aceleran los proyectos clave, resolver las dificultades de las empresas, desarrollar productos tecnológicos estratégicos y mejorar la calidad de la educación, la sanidad y los servicios turísticos./.