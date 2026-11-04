Vietnam plantea cinco grupos de medidas para mantener la inflación en torno al 4,5% en 2026

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam ha propuesto cinco grupos de medidas para gestionar los precios y mantener la inflación media de 2026 en torno al 4,5%, pese a que el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un aumento del 4,57% en los primeros diez meses del año.



En la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a octubre, celebrada el 4 de noviembre, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi presentó las principales orientaciones del plan de gestión de precios.



Cinco grupos de medidas para estabilizar los precios



Según el viceministro, el plan presentado en la reunión de octubre del Comité Directivo de Gestión de Precios contempla cinco prioridades.



La primera es seguir de cerca la evolución de los precios de los productos esenciales y actualizar periódicamente la información de los mercados nacionales e internacionales para anticipar posibles perturbaciones.



La segunda consiste en garantizar el suministro y estabilizar los precios de productos básicos mediante planes de equilibrio entre oferta y demanda, almacenamiento y distribución, especialmente de combustibles, alimentos, medicamentos y suministros médicos. También se deberán asegurar existencias suficientes para atender la demanda de fin de año y del Tet (Año Nuevo Lunar), y evitar interrupciones en las cadenas de suministro.



La tercera busca coordinar las políticas macroeconómicas, mediante una gestión monetaria flexible y articulada con la política fiscal, junto con medidas tributarias y de tasas destinadas a reducir los costos de producción y apoyar a las empresas y la población.



La cuarta se centra en gestionar prudentemente los precios de los bienes y servicios regulados por el Estado. Los ajustes deberán considerar sus efectos sobre el IPC, el nivel de vida y las actividades empresariales, con especial atención a productos esenciales como los combustibles y la electricidad.



La quinta contempla reforzar la inspección del mercado, controlar la declaración y publicación de precios y sancionar la especulación, el acaparamiento, la manipulación de precios y los beneficios ilícitos aprovechando la temporada de fin de año y las festividades.



El Comité Directivo también pidió a las empresas reducir sus precios de venta cuando bajen los costos de los insumos. En las localidades donde el IPC registre fuertes aumentos, las autoridades deberán analizar las causas por grupos de bienes y servicios para adoptar respuestas específicas.



Nguyen Duc Chi subrayó que el objetivo es mantener la inflación media de 2026 en torno al 4,5%, mediante medidas flexibles que garanticen el suministro, estabilicen el mercado y respalden la producción, los negocios y el nivel de vida de la población.



El viceprimer ministro Nguyen Van Thang, jefe del Comité Directivo, consideró que esta meta podrá alcanzarse si los ministerios, sectores, autoridades locales y todo el sistema político aplican eficazmente las cinco líneas de actuación.



Rebajas del impuesto sobre la gasolina y de las tarifas eléctricas contribuirán a reducir el IPC



En cuanto al impacto de las recientes rebajas, Nguyen Duc Chi informó que la reducción al 0% del impuesto especial sobre el consumo de la gasolina, vigente del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027, supondrá una disminución estimada de casi 7 billones de dongs (272 millones de dólares) en los ingresos del presupuesto estatal.



Junto con la reducción del 2% de la tarifa minorista media de electricidad desde el 1 de noviembre, ambas medidas podrían rebajar el IPC de noviembre en unos 0,5 puntos porcentuales respecto a octubre y el IPC medio de 2026 en aproximadamente 0,08 puntos porcentuales.



El viceministro señaló que estas rebajas ayudarán a reducir los costos de producción, transporte y prestación de servicios, así como los gastos de los hogares, contribuyendo a estabilizar los precios y favorecer el crecimiento. El combustible representa alrededor del 40% de los costos del transporte aéreo de pasajeros y entre el 40% y el 50% de los del transporte por carretera, mientras que la reducción de las tarifas eléctricas aliviará directamente parte de los gastos de las empresas y los hogares.



Por su parte, el ministro y jefe de la Oficina Gubernamental, Dang Xuan Phong, informó que el primer ministro había pedido promover el crecimiento y garantizar la estabilidad macroeconómica, con especial atención al control de los precios y del IPC durante los dos últimos meses del año.



Además de las rebajas fiscales y eléctricas, las exportaciones han registrado resultados positivos durante dos meses consecutivos. En octubre, Vietnam obtuvo un superávit comercial de más de 7 mil millones de dólares. Según Dang Xuan Phong, si se mantiene el ritmo actual, el país podría equilibrar su balanza comercial en 2026 e incluso cerrar el año con superávit, lo que favorecería el crecimiento económico.



El ministro reiteró que Vietnam debe mantener un buen ritmo de crecimiento y procurar que el IPC se sitúe en torno al 4,5%, conforme a la meta aprobada por la Asamblea Nacional. También pidió al Ministerio de Finanzas prestar especial atención al estímulo del consumo y reforzar el control de precios en las localidades con mayor incidencia en el nivel general, especialmente en las grandes ciudades./.

VNA