Vietnam prioriza la conectividad logística para fortalecer exportaciones

Hanoi (VNA) - Vietnam necesita desarrollar una red logística integrada, mejorar las conexiones entre las zonas productivas y los mercados internacionales y reducir los costes de transporte para reforzar la competitividad de sus exportaciones.



La planificación coordinada de infraestructuras, el transporte multimodal, la digitalización y el perfeccionamiento institucional son las principales prioridades para alcanzar este objetivo.



A escala nacional, los costes logísticos se estiman en un equivalente al 16-17% del producto interno bruto (PIB). Vietnam se propone reducir esta proporción a menos del 12% para 2030 y desarrollar entre cinco y seis centros logísticos modernos que cumplan estándares internacionales.



Mejorar la conectividad y el transporte multimodal



Bui Ba Nghiem, experto sénior del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de coordinación entre las infraestructuras de los parques industriales, las zonas productivas, los centros logísticos y los puertos marítimos. Además, la planificación sigue fragmentada según los límites administrativos, pese a que los flujos de mercancías atraviesan distintas regiones.



El experto propuso priorizar las rutas y los nodos con demanda real y aprovechar mejor las infraestructuras existentes antes de realizar nuevas inversiones. La red nacional de centros logísticos también deberá conectarse con los corredores económicos y las zonas productivas para evitar proyectos dispersos o duplicados.



La provincia de Bac Ninh proyecta conectar su sistema logístico con el transporte fluvial, ferroviario y aéreo, mientras que Hung Yen contempla la planificación de 14 puertos secos ICD y 16 centros logísticos. Sin embargo, el transporte por carretera sigue predominando y las conexiones fluviales y ferroviarias, los almacenes aduaneros y los servicios de transbordo continúan siendo limitados.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)





Por ello, se requiere integrar las distintas modalidades de transporte, conectar el ferrocarril con los parques industriales y los puertos, y ampliar las vías navegables, el transporte marítimo de cabotaje, los puertos secos y los centros de consolidación de mercancías.



Reducir costes y acelerar la digitalización



Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, Vietnam importó servicios por más de 34,3 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un 15% más que en el mismo período de 2025. Los servicios de transporte representaron 16,4 mil millones.



Truong Van Cam, representante de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam, señaló que, según las estimaciones de la asociación, los costes logísticos representan alrededor del 9-10%, mientras que los márgenes de beneficio de las empresas suelen situarse entre el 3% y el 5%. Ante esta presión, la asociación propone ampliar el régimen de prioridad aduanera, fomentar el transporte fluvial, ferroviario y marítimo, y revisar las tasas por infraestructuras portuarias.



Otra prioridad es simplificar los procedimientos y mejorar el intercambio de datos. Nguyen Duy Dat, experto del Instituto de Negocios Internacionales y Logística de la Universidad de Comercio y vicepresidente de la Asociación de Logística de Hanoi, señaló que las empresas todavía realizan numerosos trámites manuales en las declaraciones aduaneras y la gestión de datos portuarios.



Propuso conectar los sistemas empresariales y aduaneros mediante interfaces de programación de aplicaciones abiertas (Open API) y estandarizar las plataformas portuarias electrónicas. Estas medidas permitirían reducir los tiempos de tramitación, evitar la introducción repetida de información y aumentar la transparencia. También planteó crear una base de datos logística nacional y aplicar inteligencia artificial, macrodatos y automatización para optimizar el transporte y el almacenamiento.



Perfeccionar las políticas y ampliar los mercados



Según Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación, el desarrollo logístico es uno de los contenidos del proyecto de Estrategia de Exportación e Importación de Mercancías hasta 2030, con visión hacia 2045.



El proyecto contempla desarrollar una flota nacional adaptada a las necesidades comerciales, estudiar mecanismos de crédito a medio y largo plazo y establecer corredores interregionales que conecten parques industriales con puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y redes de distribución.



En paralelo, el Ministerio de Industria y Comercio prepara el decreto que sustituirá al No. 163/2017/ND-CP sobre servicios logísticos y estudia elaborar una Ley de Logística. La reforma normativa deberá reforzar la coordinación entre sectores y localidades y reducir duplicidades en la gestión del transporte, las aduanas, los impuestos y los seguros.



El comercio electrónico transfronterizo también ofrece oportunidades para ampliar las exportaciones. Sin embargo, las operaciones realizadas a través de plataformas digitales alcanzaron unos 4,4 mil millones de dólares en 2025, frente a un intercambio comercial total de aproximadamente 930 mil millones. Para aprovechar este canal, Vietnam necesita reducir los costes del transporte de larga distancia, agilizar los trámites y desarrollar servicios de gestión de pedidos y entregas internacionales.



Los expertos consideran que el país debe priorizar la conectividad y la eficiencia operativa, en lugar de centrarse únicamente en construir infraestructuras. La coordinación de estas medidas permitirá reducir costes, agilizar las entregas y reforzar la autonomía de las cadenas de suministro, convirtiendo la logística en un factor clave para elevar el valor y la competitividad internacional de los productos vietnamitas./.