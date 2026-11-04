Industria textil y de la confección reestructura sus cadenas de suministro

Hanoi, 04 nov (VNA) – Más de siete años después de su entrada en vigor, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) ha impulsado las exportaciones de Vietnam, pero el sector textil y de la confección aún enfrenta dificultades para aprovechar sus preferencias arancelarias debido a las exigencias de origen y las limitaciones de las cadenas de suministro.



Ante las dificultades de suministro, las empresas textiles y de confección han adoptado de manera proactiva estrategias más flexibles para sus cadenas de suministro.



Tran Minh Hieu, director general de la empresa Inversión y Comercio TNG, señaló que, antes de la entrada en vigor del CPTPP, la empresa seleccionaba a sus proveedores de materiales principalmente en función de tres criterios: coste, calidad y plazo de entrega. Sin embargo, con la aplicación de la regla de origen “de la hilatura en adelante” (yarn-forward) del acuerdo, el cumplimiento de los requisitos de origen se ha convertido en un factor clave a la hora de seleccionar socios comerciales.

TNG ha revisado y clasificado toda su red de proveedores, dando prioridad a la cooperación a largo plazo con aquellos que cumplen los requisitos de origen y estableciendo alianzas estratégicas con fabricantes nacionales de tejidos. Asimismo, ha desarrollado un sistema informático propio para gestionar los datos relacionados con el origen y utiliza códigos QR y códigos ERP para cada lote de materiales y accesorios importados, vinculándolos con los documentos, facturas y contratos correspondientes a fin de garantizar la transparencia y la trazabilidad.



Según Truong Van Cam, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS), el CPTPP, que entró en vigor en enero de 2019, abrió el acceso a 12 mercados miembros. Las exportaciones vietnamitas de productos textiles y de confección a estos mercados aumentaron de 6,27 mil millones de dólares en 2018 a 8,3 mil millones de dólares en 2025.



No obstante, la regla de origen “de la hilatura en adelante” sigue siendo un importante obstáculo. Si bien la producción nacional de hilo satisface en gran medida la demanda interna, el tejido, el teñido y el acabado siguen siendo importantes cuellos de botella. También resulta difícil abastecerse de materiales dentro del bloque del CPTPP, ya que sus economías miembros no son grandes proveedores de estos productos.



Muchas empresas vietnamitas de confección siguen operando bajo el modelo de corte, confección y acabado (CMT), dependiendo de los materiales suministrados o designados por sus clientes. Esto limita su capacidad para avanzar hacia modalidades de producción de mayor valor añadido, como la fabricación por encargo con entrega a bordo (FOB) y la manufactura de equipos originales (OEM).



Pese a la ampliación del acceso a los mercados, los productos vietnamitas representan poco más del 1% de las importaciones totales de los países miembros del CPTPP. La proporción de exportaciones que utilizan certificados de origen preferenciales del CPTPP (C/O) sigue siendo inferior al 10%, aunque se ha cuadruplicado desde la entrada en vigor del acuerdo. Los expertos atribuyen esta baja tasa de aprovechamiento principalmente al requisito de origen "de la hilatura en adelante".



En virtud de esta regla, todas las etapas de producción, desde la hilatura y el tejido hasta el teñido, el corte y la confección, deben realizarse dentro del bloque del CPTPP. Actualmente, la industria textil y de la confección de Vietnam solo cubre alrededor del 50% de su demanda de materiales y accesorios mediante el suministro nacional, mientras que la producción local de tejidos satisface apenas el 36% de la demanda.



En los primeros nueve meses de 2026, el sector gastó hasta 11,6 mil millones de dólares en importaciones de tejidos, frente a los 15,2 mil millones de dólares registrados en 2025. Mientras tanto, las importaciones de materiales y accesorios procedentes de los países miembros del CPTPP se mantuvieron prácticamente sin cambios, entre 1,58 y 1,59 mil millones de dólares anuales, durante el período 2018-2025.



Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que Vietnam ha puesto en marcha 17 acuerdos de libre comercio (TLC) con cerca de 70 socios en todo el mundo. Por ello, las empresas deberían elaborar mapas de sus cadenas de suministro, identificando a los proveedores, las fuentes alternativas y los posibles puntos de interrupción, a fin de responder mejor a las fluctuaciones del comercio.



Subrayó que el CPTPP no debe considerarse únicamente como un mercado de exportación, sino también como una importante fuente de materias primas. Las actividades de promoción comercial deberían centrarse cada vez más en la conectividad de las cadenas de suministro, utilizando las normas de origen como herramienta para diseñar dichas cadenas desde la fase de adquisición de insumos. El paso de “Hecho en Vietnam” a “Hecho en el CPTPP” contribuirá a generar valor añadido compartido y mejorar la eficiencia general.



Los expertos también recomiendan que las empresas evalúen la totalidad de sus cadenas de suministro y clasifiquen los materiales en tres grupos: aquellos que pueden sustituirse de inmediato por productos nacionales o procedentes del bloque, los que requieren un mayor desarrollo tecnológico, y los que necesitan nuevas inversiones. Para los materiales que todavía no pueden producirse en el país, las alianzas y empresas conjuntas con fabricantes de China, Taiwán (China) y Corea del Sur podrían contribuir a establecer instalaciones de producción en Vietnam, garantizando así el origen nacional, la estabilidad del suministro, el control de costes y la puntualidad de las entregas./.