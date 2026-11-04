Becas Udeok Global 2026 amplían oportunidades para estudiantes vietnamitas en Corea del Sur

Seúl (VNA) - Un total de 35 estudiantes vietnamitas figuran entre los beneficiarios de las becas Udeok Global 2026, concedidas hoy en Corea del Sur para apoyar a jóvenes con buenos resultados académicos, comprometidos con su formación y con voluntad de contribuir a la comunidad.



Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Seúl, la ceremonia contó con la participación de representantes de la Fundación Wooduk Yoon Duk Byung, invitados y estudiantes internacionales, entre ellos jóvenes vietnamitas.



Bajo el lema "Desafiarse para crecer - Construir juntos el futuro", el programa anima a los estudiantes a superar obstáculos, desarrollar sus capacidades y fortalecer su sentido de la responsabilidad. La formación en Corea del Sur les permite acceder a nuevos conocimientos, intercambiar experiencias culturales y ampliar sus perspectivas profesionales, aunque también deben afrontar dificultades relacionadas con el idioma, el costo de vida y la adaptación a un entorno nuevo.



Durante la ceremonia, Lee Jeong Yeol, presidente de la Fundación Wooduk Yoon Duk Byung, destacó la importancia de la educación para desarrollar las capacidades individuales, formar talentos internacionales y fomentar la cooperación entre países. Un representante de la fundación señaló que las becas no solo ofrecen apoyo financiero, sino que también reconocen el esfuerzo de los estudiantes en sus estudios, investigaciones y desarrollo personal, y los alientan a contribuir activamente a la sociedad.



Para los jóvenes vietnamitas, este respaldo representa un estímulo para continuar sus estudios e investigaciones, ganar confianza y prepararse para el futuro. La experiencia internacional también les brinda la posibilidad de ampliar conocimientos, establecer redes de contactos y contribuir al entendimiento entre Vietnam y Corea del Sur.



Dao Huy Phuong, estudiante de tercer año de la Universidad Dongshin, manifestó su alegría por recibir la beca, que considera un valioso reconocimiento moral. Según explicó, la ayuda le permite aliviar la carga económica y le aporta mayor motivación para estudiar y vivir en Corea del Sur. También la anima a desarrollarse personalmente, ayudar a su familia y contribuir a la comunidad. Asimismo, instó a otros estudiantes a perseverar y esforzarse para alcanzar nuevos logros académicos y personales.



Creada en 2010, la Fundación Wooduk Yoon Duk Byung desarrolla actividades de promoción del estudio y apoyo a los sectores educativo y médico. En 2023 puso en marcha un programa de becas globales dirigido a estudiantes internacionales matriculados en universidades surcoreanas.



En 2026, la fundación concedió 48 becas, cada una por valor de tres millones de wones (unos 2.240 dólares): 35 para estudiantes vietnamitas, 10 para uzbekos y tres para mexicanos.



Con esta iniciativa, la fundación busca ampliar las oportunidades educativas y fomentar el intercambio cultural y los vínculos entre las jóvenes generaciones de distintos países, en particular la amistad y el entendimiento mutuo entre Vietnam y Corea del Sur./.

VNA