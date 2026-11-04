Vietnam considera a connacionales en el extranjero un recurso estratégico

Hanoi (VNA) - Los más de 6,5 millones de vietnamitas que viven, trabajan y estudian en más de 130 países y territorios constituyen un importante recurso estratégico y una red de "embajadores culturales" que proyectan al mundo la identidad, el talento y las aspiraciones de Vietnam.

La Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político, emitida el 2 de agosto de 2026, establece un cambio fundamental en las políticas hacia la comunidad vietnamita en el extranjero, con el objetivo de crear mecanismos que permitan transformar sus recursos en contribuciones concretas al desarrollo nacional.

Cambio de enfoque: de la atención a la participación conjunta

La Resolución No. 23 representa un avance en el pensamiento y la visión estratégica del Partido. Hereda las políticas anteriores y, al mismo tiempo, se integra en el marco general de la política exterior y la integración internacional de Vietnam. Su principal orientación consiste en pasar de la “movilización, la congregación y la atención” a la “asociación, el diseño de mecanismos y la movilización de recursos”, creando condiciones favorables para que los vietnamitas en el extranjero participen de manera directa y profunda en la construcción, el desarrollo y la defensa nacional.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, afirmó que la misión diplomática mantiene una estrecha coordinación con las asociaciones para atender la vida material y espiritual de la comunidad, al tiempo que promueve actividades orientadas a las raíces y la preservación de la identidad cultural. En Laos, una campaña para completar la organización comunitaria en las 18 ciudades y provincias ha contribuido a fortalecer la cohesión, mejorar la eficacia de la asistencia y las condiciones de vida, así como reforzar el cumplimiento de las leyes locales.

Según la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos, Vietnam es actualmente el segundo mayor inversor en ese país, mientras que Laos ocupa el primer lugar entre los 88 países y territorios en los que Vietnam realiza inversiones en el exterior. Las empresas vietnamitas han invertido en cerca de 300 proyectos, con un capital superior a los siete mil millones de dólares. Su presencia en los sectores de telecomunicaciones, finanzas y banca, energía y agricultura de alta tecnología reafirma la posición económica de Vietnam y constituye un modelo de asociación con el país anfitrión.

Los dirigentes del Partido y del Estado han reiterado en numerosas ocasiones su respaldo a la comunidad vietnamita en el extranjero durante sus visitas oficiales y encuentros en las embajadas. Las contribuciones de esta comunidad son cada vez más diversas y profundas, con avances significativos. Expertos, científicos e intelectuales vietnamitas que trabajan en centros mundiales de innovación participan en el asesoramiento sobre políticas, la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos altamente cualificados. La Resolución No. 23 establece ahora una orientación estratégica para crear un ecosistema global de conexión de los vietnamitas en el extranjero, especialmente en los ámbitos de los semiconductores, la inteligencia artificial y la innovación.

Preservación de la lengua vietnamita entre las generaciones jóvenes (Foto: VNA)

Durante su reciente visita oficial a Bélgica, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con una delegación vietnamita de alto nivel, se reunió con expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Bélgica y Luxemburgo. Tras escuchar sus propuestas en materia de políticas, afirmó que estas reflejan la perspectiva de quienes conocen directamente la realidad y que el amor por la patria debe expresarse mediante acciones concretas.

Según sus orientaciones, los científicos no necesitan estar físicamente en Vietnam para contribuir al desarrollo nacional. El modelo debe permitir mecanismos flexibles, como contratos por proyectos para expertos, trabajo a distancia, investigaciones conjuntas y pagos globales tras la entrega de los resultados finales. Los ministerios, organismos, localidades y empresas deben formular encargos concretos, mientras que los expertos e intelectuales deben presentar propuestas audaces y estar dispuestos a asumir responsabilidades. El Partido, el Estado, el Gobierno y los organismos competentes deben escuchar sus opiniones, eliminar los obstáculos y responder con resultados concretos.

La cultura como poder blando

Al considerar a cada vietnamita en el extranjero un “embajador cultural”, Vietnam convierte la preservación de la identidad en una labor activa de proyección cultural, utilizando sus valores como recurso para fortalecer el poder blando y el prestigio nacional. Las nuevas generaciones constituyen una prioridad, mediante la educación sobre las tradiciones, la historia y la cultura nacionales, así como actividades de intercambio y experiencias, viajes de retorno a las raíces, estudios, emprendimiento, innovación e intercambios entre pueblos.

El caso de Nguyen Thi Xuan Oanh, cofundadora de la primera escuela de lengua vietnamita en Tailandia, en 2017, constituye un ejemplo destacado.

Nacida y criada en Tailandia, afirmó que el orgullo por su patria vietnamita sigue siendo un sentimiento sagrado. Oanh recordó que, en 1962, cuando todavía era estudiante, sus hermanos mayores la invitaron a colaborar en la enseñanza del vietnamita. Por las mañanas impartía clases de lengua vietnamita y, por las tardes, visitaba los hogares para animar a los jóvenes a participar en programas de educación complementaria y fomentar el patriotismo.

A pesar de su avanzada edad, continúa enseñando vietnamita en línea con el objetivo de ayudar a los niños vietnamitas a escuchar, hablar, leer y escribir con fluidez, así como mantener el orgullo de sus raíces. La comunidad vietnamita de Udon Thani también es conocida por su espíritu emprendedor, sus éxitos empresariales y su fidelidad a la patria. Cuando Vietnam sufre desastres naturales o inundaciones, sus campañas benéficas vuelven a poner de manifiesto la tradición de solidaridad y ayuda mutua.

Pham Van Hung, presidente de la Asociación General de Vietnamitas en Laos, señaló que, desde su fundación en 2009, la organización ha llevado a cabo numerosas actividades prácticas y se ha convertido en un sólido respaldo para que la comunidad desarrolle sus negocios, estabilice su vida, cumpla las leyes y eleve el prestigio de los vietnamitas en el mundo. Asimismo, ha difundido activamente las directrices y políticas de los dos Partidos y Estados, contribuyendo al fortalecimiento de la gran unidad nacional.

La preservación de la lengua vietnamita se considera una “tarea vital”. Las escuelas de lengua vietnamita, las actividades culturales tradicionales y las creencias nacionales se mantienen y difunden ampliamente, añadió./.