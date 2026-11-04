Hanoi presenta nuevo plano y folleto para orientar visitas al Templo de Literatura

Hanoi (VNA) - El Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) en Hanoi, en coordinación con la Embajada de Francia en Vietnam, presentó un nuevo plano y folleto para orientar las visitas al sitio histórico nacional especial y ayudar a los visitantes a conocer mejor sus valores históricos y culturales.

Con una superficie de más de 54.000 metros cuadrados y diversos espacios de valor histórico y arquitectónico, el Templo de la Literatura necesita herramientas de orientación visuales y científicas que permitan a los visitantes localizar los monumentos y elegir sus recorridos.

El nuevo plano presenta la estructura del recinto, la ubicación de sus construcciones y los principales puntos de interés, mientras que el folleto ofrece información general sobre su historia, arquitectura, personajes históricos y valores culturales y educativos. La combinación de mapas, imágenes y explicaciones facilita una experiencia más accesible y dinámica.

Este resultado es fruto de la cooperación entre las entidades vietnamitas y francesas. El plano y el folleto fueron diseñados por un equipo de arquitectos y doctores formados en Francia, actualmente profesores de la Universidad de Arquitectura de Hanoi.

El proceso combinó la investigación histórica y arquitectónica con métodos modernos de diseño e interpretación del patrimonio, contribuyendo a mejorar la experiencia de los visitantes y abriendo nuevas perspectivas de cooperación en investigación, conservación y promoción de los valores patrimoniales.

En el futuro, las partes prevén continuar la investigación, recopilación y digitalización de documentos, así como desarrollar una plataforma de datos multilingüe sobre el Templo de la Literatura, la historia de la educación y los exámenes confucianos en Vietnam.

Esta plataforma integrará mapas interactivos, códigos QR y herramientas digitales de interpretación para apoyar la investigación, la educación patrimonial y el acceso del público a la información. También se prevé desarrollar itinerarios temáticos que, inicialmente, se centrarán en el recinto y posteriormente se conectarán con otros templos de la literatura, santuarios dedicados a Confucio y aldeas de tradición académica de todo el país.

Pham Xuan Tai, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, valoró la presentación del nuevo plano y folleto como una iniciativa práctica que ayudará a los visitantes a orientarse y comprender mejor la historia, la arquitectura y los valores culturales y educativos del sitio.

Por su parte, Eric Soulier, consejero de Cooperación y Actividades Culturales de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés en Vietnam, afirmó que el Templo de la Literatura constituye un símbolo especial de la vida cultural de Hanoi y una fuente de inspiración para las actividades de investigación y cooperación cultural y científica entre ambos países.

Según Nguyen Tuan Anh, vicerrector de la Universidad de Arquitectura de Hanoi, el proyecto refleja casi 30 años de cooperación, formación e investigación entre la institución y sus socios franceses, y contribuye a aplicar los conocimientos especializados a la conservación del patrimonio.

La presentación tuvo lugar con motivo del 950.º aniversario de la fundación de Quoc Tu Giam, la primera universidad nacional de Vietnam, y refleja los esfuerzos por renovar la difusión del patrimonio mediante la combinación de investigación científica, formación y aplicación tecnológica, con vistas a preservar y divulgar sus valores históricos, culturales y educativos./.