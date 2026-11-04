Sociedad

Mausoleo de Ho Chi Minh reabre sus puertas al público

El recinto reanudó las visitas el 3 de noviembre, tras concluir los trabajos anuales de mantenimiento del mausoleo y del Monumento a los Héroes y Mártires.

La gente se toma fotos frente al mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
La gente se toma fotos frente al mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El Mausoleo de Ho Chi Minh reabrió sus puertas el 3 de noviembre, tras finalizar los trabajos de mantenimiento periódico realizados este año en sus instalaciones y en el Monumento a los Héroes y Mártires, informó el Mando de Protección del Mausoleo.

Con la conclusión de las labores previstas en el plan anual de mantenimiento, ambos recintos están en condiciones de recibir nuevamente a ciudadanos vietnamitas y visitantes internacionales que deseen rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los héroes y mártires, así como participar en actividades políticas y culturales./.

VNA
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