Mausoleo de Ho Chi Minh reabre sus puertas al público

Hanoi (VNA) – El Mausoleo de Ho Chi Minh reabrió sus puertas el 3 de noviembre, tras finalizar los trabajos de mantenimiento periódico realizados este año en sus instalaciones y en el Monumento a los Héroes y Mártires, informó el Mando de Protección del Mausoleo.

Con la conclusión de las labores previstas en el plan anual de mantenimiento, ambos recintos están en condiciones de recibir nuevamente a ciudadanos vietnamitas y visitantes internacionales que deseen rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los héroes y mártires, así como participar en actividades políticas y culturales./.