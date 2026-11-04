Vietnam y UE trazan el rumbo hacia una economía verde y nuevas cadenas de valor

Hanoi (VNA) – El Foro de Cooperación Económica y Comercial Vietnam-Unión Europea (UE) 2026 se celebró hoy en Hanoi con el propósito de reforzar el diálogo sobre políticas y profundizar los vínculos económicos entre ambas partes.



Bajo el lema “Definiendo el futuro de la economía verde y las nuevas cadenas de valor”, el foro fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, la Delegación de la UE en el país, el Consejo Empresarial UE-ASEAN (EU-ABC) y la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham).



En su intervención, el viceministro de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, destacó que la novena edición del foro constituye un mecanismo eficaz de diálogo periódico entre las autoridades gubernamentales y la comunidad empresarial sobre políticas, desarrollo de mercados, conectividad comercial e inversiones.



El funcionario señaló que Vietnam persigue importantes objetivos económicos estratégicos, entre ellos mantener la estabilidad macroeconómica, alcanzar un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos el 10% durante el periodo 2026-2030 y situarse entre las 30 mayores economías del mundo para 2030.



El año 2026 abre una nueva etapa en las relaciones entre Vietnam y la UE, tras su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral. Este nuevo marco, junto con el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), sienta bases sólidas para impulsar una cooperación comercial y de inversión más profunda y efectiva.



A más de seis años de la entrada en vigor del EVFTA, el intercambio comercial entre ambas partes mantiene una evolución positiva. En los primeros nueve meses de 2026, el comercio bilateral superó los 65.000 millones de dólares, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto al mismo periodo del año anterior.



La UE es actualmente el cuarto mayor socio comercial de Vietnam, su tercer mercado de exportación y el sexto de importación. A su vez, Vietnam es el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN y su noveno mayor proveedor de mercancías.



Luong Hoang Thai manifestó que Vietnam espera que la UE siga siendo un mercado de exportación prioritario y se convierta en un socio estratégico en la modernización del comercio, la integración industrial, el fortalecimiento de la autonomía económica y la adopción de estándares de sostenibilidad más exigentes.



Vietnam aspira a incrementar las exportaciones de productos de alto valor añadido, con mayor contenido tecnológico y un procesamiento más profundo, al tiempo que busca importar de Europa maquinaria y equipos avanzados, materiales, tecnologías verdes y soluciones vinculadas a la economía circular.



En consideración a las ventajas tecnológicas, la experiencia de gestión y la capacidad financiera de la UE, Vietnam instó a sus socios europeos a intensificar la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y las inversiones en proyectos relacionados con las transiciones verde y digital, la transformación energética y la economía circular.



Asimismo, expresó su expectativa de que la UE materialice los compromisos asumidos en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) mediante un respaldo financiero y tecnológico concreto.



Por su parte, el embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, reafirmó el carácter estratégico de Vietnam como socio del bloque comunitario y señaló que la elevación de las relaciones bilaterales ha generado un nuevo impulso político para ampliar la cooperación.



El diplomático subrayó que la aplicación plena y efectiva del EVFTA resulta fundamental para aprovechar todo el potencial de la cooperación, especialmente mediante la garantía de un acceso equitativo a los mercados y el establecimiento de un entorno empresarial estable, transparente y predecible.



Guerrier afirmó que la UE respalda los esfuerzos de Vietnam por perfeccionar la aplicación de las normas, sustituir los controles basados en inspecciones previas por mecanismos de gestión fundamentados en el análisis de riesgos y garantizar una aplicación más uniforme de las regulaciones en las distintas localidades. Estas reformas contribuirían a reforzar la confianza de los inversores, reducir los costes empresariales y atraer inversiones europeas de mayor calidad.



Asimismo, destacó el amplio potencial de cooperación en sectores como las energías renovables, la economía circular, la producción sostenible, la industria aeroespacial, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, la logística, los semiconductores, la transformación digital, los minerales estratégicos, la sanidad, la biotecnología y la agricultura de alta tecnología.



Noel Clehane, vicepresidente del Consejo Empresarial UE-ASEAN (EU-ABC), consideró que Vietnam está bien posicionado para captar una mayor proporción de las inversiones, la producción, las tecnologías y las alianzas empresariales europeas en el Sudeste Asiático. No obstante, señaló que el país debería priorizar las inversiones de alta calidad y a largo plazo, capaces de generar un mayor valor añadido.



Según Clehane, las inversiones europeas pueden aportar tecnologías avanzadas, conocimientos técnicos, formación de recursos humanos y una mayor vinculación con las empresas vietnamitas, contribuyendo así a que el país se integre más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales.



La cooperación energética también ocupó un lugar destacado en los debates. Trinh Quoc Vu, subdirector de la Autoridad de Electricidad de Vietnam, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que el compromiso del país de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, junto con sus ambiciosos objetivos de crecimiento económico, plantea exigencias cada vez mayores en materia de seguridad energética.



En este contexto, instó a las empresas europeas a participar más activamente en la ejecución de la versión revisada del Plan VIII de Desarrollo Energético, mediante inversiones en generación eléctrica e infraestructuras de transmisión y distribución, así como el suministro de tecnologías, soluciones técnicas y financiación internacional.



Vietnam también aspira a ampliar la cooperación con sus socios europeos en el desarrollo de cadenas de suministro de energías renovables, especialmente en el sector de la energía eólica marina, tanto para satisfacer la demanda interna como para atender los mercados de exportación, agregó./.

VNA