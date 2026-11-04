Política

Vietnam refuerza coordinación en asuntos étnicos

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, impulsa nuevos mecanismos de coordinación para mejorar las políticas destinadas a las minorías étnicas y las zonas montañosas y fronterizas.

En el acto de rúbrica. (Foto: VNA)
En el acto de rúbrica. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy en Hanoi a la firma de acuerdos de cooperación para el periodo 2026-2031 entre el Consejo de Asuntos Étnicos de la AN, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, y la Guardia Fronteriza.

Según el dirigente parlamentario, las cuestiones étnicas y la solidaridad entre las comunidades constituyen desafíos estratégicos a largo plazo que requieren los esfuerzos de todo el sistema político.

En este sentido, instó a los cuatro organismos a coordinar mejor la elaboración de políticas relativas a los asuntos étnicos, teniendo en cuenta las realidades locales y las necesidades de la población, al tiempo que se subsanan las carencias y las duplicidades en los mecanismos existentes.

Subrayó asimismo la necesidad de armonizar el desarrollo socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida de la población con la defensa nacional, la seguridad y la protección de las fronteras.

Solicitó a los organismos a mantener un contacto estrecho con la población, escuchar sus opiniones y promover el papel activo de los ciudadanos, los cuadros pertenecientes a minorías étnicas y las personas de prestigio en sus comunidades. Asimismo, pidió vincular las actividades de divulgación y movilización con la solución de los problemas concretos de la población.

En cuanto al intercambio de información y la mejora de la eficacia de la supervisión, propuso establecer un mecanismo de intercambio y aprovechamiento de datos compartidos que garantice la información oportuna y fiable. Las actividades de supervisión deberán centrarse en los asuntos que afectan directamente a la vida de la población, determinar con claridad sus causas y responsabilidades y dar seguimiento a las recomendaciones hasta su plena resolución.

El presidente de la AN, Tran Thanh Man, exhortó a los organismos a cumplir rigurosamente los acuerdos y vincular los resultados de la coordinación con la responsabilidad de sus máximos dirigentes.

Después de la conferencia, deberán designar a los responsables, definir las tareas prioritarias, identificar los organismos encargados y establecer los resultados esperados y los plazos de ejecución. La eficacia de la coordinación se evaluará a partir de las políticas perfeccionadas, las recomendaciones atendidas y las dificultades de la población resueltas, subrayó.

La firma de estos acuerdos busca establecer un nuevo mecanismo de coordinación y generar un impulso que permita aprovechar las fortalezas de cada organismo en la elaboración de leyes, la supervisión, el examen y la formulación de propuestas para perfeccionar las políticas relativas a las minorías étnicas y las zonas montañosas, fronterizas e insulares.

Los organismos se centrarán en revisar las políticas que aún presentan deficiencias y mejorar la eficacia de las actividades de supervisión y trabajo de campo, dando prioridad a cuestiones fundamentales relativas a la tierra, el reasentamiento, los medios de vida, la educación, el empleo, la salud, la gestión de cuadros y los programas de objetivos nacionales.

También reforzarán el intercambio de datos, la coordinación en materia de comunicación, las labores de movilización y la ejecución de las políticas de asistencia social en dichas zonas./.

VNA
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