Política

Vietnam y Laos impulsan la cooperación entre sus localidades

Phu Tho y las provincias del norte de Laos acuerdan ampliar la cooperación en educación, inversión, comercio, turismo y desarrollo de recursos humanos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone (derecha), entrega un obsequio a un dirigente de la provincia de Phu Tho. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone (derecha), entrega un obsequio a un dirigente de la provincia de Phu Tho. (Foto: VNA)

Phu Tho, Vietnam (VNA) – Durante su visita oficial a Vietnam, el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, visitó hoy la provincia de Phu Tho, en una actividad que contribuirá a consolidar la confianza política, fortalecer la cooperación entre ambos órganos legislativos y ampliar las oportunidades de colaboración entre las localidades vietnamitas y laosianas.

Durante el encuentro, el secretario del Comité del Partido de Phu Tho, Pham Dai Duong, expresó su satisfacción por recibir al presidente del Parlamento laosiano y a su delegación, y lo felicitó por su elección para el mandato 2026-2031.

El funcionario afirmó que Phu Tho concede gran importancia a la cooperación con las localidades de Laos, especialmente las provincias del norte del país vecino.

Precisó que entre 2021 y 2025, la provincia concedió más de 800 becas completas a estudiantes laosianos y apoyó la construcción de importantes infraestructuras en Laos, entre ellas una Escuela de Política y Administración, un hospital de la Policía, la sede de la Asamblea Provincial y varios centros sanitarios. En febrero de 2026, Phu Tho firmó memorandos de cooperación y amistad con cuatro provincias del norte de Laos: Luang Namtha, Luang Prabang, Bokeo y Houaphanh.

De cara al futuro, dijo, Phu Tho desea intensificar los intercambios de delegaciones y compartir experiencias en la construcción del Partido y de las administraciones públicas, así como en el desarrollo socioeconómico.

La provincia también busca ampliar la cooperación en educación, formación profesional y desarrollo de recursos humanos, además de mantener los programas de becas para estudiantes laosianos, resaltó.

Asimismo, propone impulsar los intercambios comerciales y las inversiones, y ampliar la colaboración en industria transformadora, agricultura, turismo, sanidad, ciencia y tecnología y transformación digital, junto con los intercambios culturales, deportivos y entre los pueblos. En particular, invitó a las localidades laosianas a participar cada año en la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung y el Festival del Templo de los Reyes Hung.

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Panorama de la cita. (Foto: VNA)


Por su parte, Sonexay Siphandone valoró los logros de Vietnam en el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el crecimiento industrial, así como los avances de la provincia de Phu Tho. Consideró que estas experiencias constituyen valiosas referencias para que Laos las estudie y aproveche.

Al informar sobre los resultados de sus reuniones con los máximos dirigentes vietnamitas, el presidente del Parlamento laosiano señaló que ambas partes acordaron reforzar la coordinación entre sus respectivos órganos legislativos, perfeccionar los acuerdos de cooperación, supervisar la aplicación de los documentos suscritos e impulsar los vínculos en economía, comercio, inversión, educación, turismo e intercambios entre los pueblos.

Tras destacar los resultados de la cooperación entre Phu Tho y las provincias del norte de Laos, Sonexay Siphandone expresó su deseo de que ambas partes continúen intercambiando experiencias en materia de liderazgo, gestión y funcionamiento de los Consejos Populares locales.

Asimismo, pidió a Phu Tho que siga coordinándose con las localidades laosianas para organizar actividades con motivo del Año de la Solidaridad y la Amistad Laos-Vietnam 2027, prestando especial atención a la educación de las nuevas generaciones sobre la historia y las tradiciones de amistad entre ambos países.

En respuesta, Pham Dai Duong coincidió con las orientaciones de cooperación propuestas y reafirmó que Phu Tho mantendrá una estrecha coordinación con los organismos centrales y las localidades de Laos para concretar programas de colaboración adaptados a las necesidades reales y que generen beneficios tangibles para los pueblos de ambos países.

La visita del presidente de la Asamblea Nacional de Laos a Phu Tho reafirma la importancia de la cooperación entre las localidades en las relaciones Vietnam-Laos y contribuirá a profundizar los vínculos bilaterales, en beneficio de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambas naciones./.

VNA
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