Dirigente partidista pide garantizar el ritmo de ejecución y la calidad de los proyectos clave del Comité Central

Hanoi (VNA) – La Dirección de los proyectos clave de inversión en construcción del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy su primera reunión en Hanoi, bajo la presidencia de Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido.



Durante la reunión, Nguyen Thi Thu Ha, miembro del Comité Central del Partido y subjefa permanente de la Oficina del Comité Central, informó sobre la marcha de los principales proyectos, entre ellos la construcción del Museo del PCV, la renovación del Palacio Presidencial y la mejora del sitio histórico de este recinto, así como el plan de modernización y construcción de los complejos de sedes de los órganos centrales del Partido.



Tran Cam Tu destacó la importancia de estos proyectos y reconoció la responsabilidad y el esfuerzo de la Oficina del Comité Central del Partido y de las unidades pertinentes en su ejecución.



Para garantizar que las obras concluyan en los plazos previstos y cumplan los requisitos de calidad, instó a los organismos competentes a reforzar su responsabilidad y coordinación durante todo el proceso de ejecución.



Asimismo, pidió intensificar las labores de inspección y supervisión, hacer un seguimiento estricto del avance de las obras y actuar de manera proactiva para resolver las dificultades y los obstáculos que puedan surgir.



El pasado 22 de octubre, en nombre del Secretariado, Tran Cam Tu firmó una decisión por la que se creó la Dirección, integrada por 23 miembros, encargada de supervisar los proyectos clave de inversión en construcción del Comité Central del Partido./.

VNA