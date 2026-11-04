Vietnam y Tayikistán impulsan la cooperación bilateral

Hanoi (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, recibió hoy en esta capital a su homólogo de Tayikistán, Idibek Kalandar, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam.



Durante el encuentro, el vicecanciller Nguyen Minh Hang valoró los avances positivos en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Tayikistán, en particular el mantenimiento de los contactos y encuentros frecuentes entre los dirigentes de alto nivel de ambos países al margen de conferencias internacionales.



Asimismo, destacó que el intercambio comercial bilateral aumentó cerca de un 60% en 2025 y mantiene una tendencia al alza en 2026, mientras que los ministerios y organismos de ambos países están intercambiando activamente propuestas para abrir nuevas perspectivas de cooperación.



No obstante, señaló que los resultados alcanzados, especialmente en los ámbitos económico y comercial, siguen siendo modestos, por lo que ambas partes deben redoblar esfuerzos para aprovechar sus respectivas fortalezas y las oportunidades de colaboración que ofrece el contexto actual.



Por su parte, Idibek Kalandar coincidió con las valoraciones de Nguyen Minh Hang sobre las relaciones bilaterales. Afirmó que Tayikistán concede gran importancia al fortalecimiento de la amistad tradicional y la cooperación con Vietnam, y expresó su admiración por los importantes logros del país en el proceso de renovación y desarrollo nacional.



También señaló que Tayikistán se encuentra en una etapa de industrialización y manifestó su interés en conocer y aprovechar la experiencia vietnamita, al tiempo que invitó a las empresas de Vietnam a invertir en las zonas industriales de su país.



Ambos viceministros coincidieron en que las dos cancillerías deben seguir coordinándose para impulsar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel y entre distintos niveles; desempeñar un papel activo como organismos coordinadores, promoviendo y apoyando a los ministerios, sectores y autoridades locales de ambos países en el fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y de inversión; y aprovechar mejor el potencial y las ventajas complementarias de sus economías.



Asimismo, acordaron facilitar espacios y mecanismos para que organismos, organizaciones y empresas de ambos países establezcan contactos directos, intercambien información sobre políticas y mercados, y exploren y materialicen oportunidades de cooperación en sectores prometedores como la agricultura, la industria textil y de confecciones, el procesamiento de alimentos y la conectividad del transporte.



Ambas partes también consideraron necesario seguir apoyando e impulsando las negociaciones y la firma de acuerdos intergubernamentales y otros instrumentos de cooperación, con el fin de perfeccionar el marco jurídico y facilitar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, así como ampliar la colaboración en cultura, educación, turismo e intercambios pueblo a pueblo.



Acordaron, además, que ambas cancillerías coordinarán esfuerzos para promover visitas e intercambios de delegaciones de alto nivel en el futuro próximo, creando un nuevo impulso para que las relaciones entre Vietnam y Tayikistán se desarrollen de manera más sustancial y eficaz en todos los ámbitos./.

VNA