Diputados abogan por impulsar descentralización en protección de obras estratégicas para seguridad nacional

Hanoi (VNA) - Durante el debate en sesión plenaria sobre el proyecto de Ley de Protección de Obras Importantes Relacionadas con la Seguridad Nacional, los diputados propusieron hoy precisar los criterios para identificar y clasificar estas infraestructuras, atendiendo a su impacto en la seguridad nacional y las consecuencias de una eventual interrupción de su funcionamiento.



Asimismo, abogaron por perfeccionar el mecanismo de descentralización de competencias, simplificar los trámites administrativos y reforzar las responsabilidades de gestión, inspección y supervisión.



Precisar los criterios para identificar y clasificar las obras estratégicas



El diputado Duong Khac Mai de la provincia altiplana de Lam Dong consideró necesario establecer criterios más concretos para clasificar las obras. A su juicio, conceptos como “consecuencias graves” y “consecuencias muy graves” deben cuantificarse para determinar con mayor precisión su impacto en la seguridad nacional, el riesgo de interrupción de servicios esenciales y las necesidades de protección especial.



El legislador propuso que la ley establezca los criterios fundamentales y encomiende al Gobierno la elaboración de orientaciones técnicas detalladas. Esto permitiría identificar correctamente las infraestructuras que requieren protección, evitando ampliar innecesariamente la lista, lo que supondría mayores costes y podría afectar al funcionamiento habitual de otras actividades.



En la misma línea, el diputado Tran Manh Huy de la ciudad central de Da Nang propuso evaluar la importancia de las obras en función de las consecuencias de una eventual interrupción de sus operaciones, y no únicamente de su tamaño o ubicación. Para ello, deberían tenerse en cuenta los servicios que resultarían afectados, la posibilidad de sustituirlos por otros sistemas y el tiempo necesario para restablecer su funcionamiento.



En el caso de las infraestructuras que dependen de tecnologías digitales, los expedientes y planes de protección deberían especificar los sistemas de control, las redes de transmisión, los datos esenciales para su funcionamiento y las entidades responsables en caso de incidentes.



El diputado también advirtió que la ley no debería extenderse a la totalidad de los datos de identificación personal, fiscales y de seguridad social, ni a todas las plataformas digitales, puesto que estos ámbitos ya están regulados por normativas sectoriales específicas.



En cuanto a la descentralización de la gestión, el diputado Hoang Quoc Khanh de la provincia de Lai Chau propuso ampliar las competencias de las autoridades locales para evaluar los proyectos de obras de tipo III que se encuentren bajo la gestión de las provincias y ciudades.



El legislador planteó que el Ministerio de Seguridad Pública establezca un marco nacional de normas y estándares técnicos sobre las condiciones de seguridad, que sirva de referencia para determinar qué obras deben recibir protección.



Sobre esta base, la policía de cada provincia podría asumir directamente la evaluación de los proyectos de tipo III en sus respectivas localidades. Esta fórmula permitiría aprovechar su conocimiento del territorio y reforzar la iniciativa local, sin menoscabar el control técnico ni la aplicación uniforme de los criterios en todo el país.



Garantizar la coherencia del proyecto de ley



Al responder a las opiniones de los diputados, el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, explicó que el proyecto de ley se elaboró para concretar las directrices del Partido, abordar las dificultades detectadas durante la aplicación de la Ordenanza de 2007 sobre la protección de obras importantes relacionadas con la seguridad nacional y responder a las exigencias actuales. Sobre esta base, el Gobierno propone clasificar estas obras en tres grupos, tal como recoge el proyecto.



Según el ministro, se consideran obras importantes relacionadas con la seguridad nacional aquellas infraestructuras y zonas que, por su naturaleza, ubicación, dimensiones, funciones y papel, tienen una importancia excepcional y requieren medidas especiales de protección para garantizar su confidencialidad y seguridad. Cualquier incidente o acto de sabotaje contra ellas podría afectar directamente a la seguridad nacional, el orden y la seguridad social, así como a la estabilidad y al funcionamiento normal del Estado.



En cuanto a otras obras importantes relacionadas con la seguridad nacional, el proyecto establece tres categorías -I, II y III- en función de su naturaleza y de los requisitos de protección, y encomienda al Gobierno desarrollar la normativa correspondiente. Entre las infraestructuras que podrían incorporarse a la lista figuran las de los sectores eléctrico, petrolero y gasístico, de telecomunicaciones, datos, finanzas, transporte e infraestructura digital, siempre que cumplan los criterios establecidos.



Respecto a la competencia del Primer Ministro para decidir la aplicación de medidas de protección no contempladas en la legislación en circunstancias excepcionales y urgentes, Luong Tam Quang señaló que los avances científicos y tecnológicos han diversificado los métodos de ataque y sabotaje, haciéndolos cada vez más difíciles de prever. Por ello, las medidas de protección actualmente previstas podrían no ser suficientes para hacer frente a todas las amenazas.



En consecuencia, el proyecto incorpora una disposición que faculta al Primer Ministro para decidir, cuando sea necesario, la aplicación de medidas de protección adicionales no contempladas en la legislación, con el fin de responder oportunamente a las amenazas contra la seguridad nacional.



Para garantizar la coherencia de todo el texto legislativo, el organismo encargado de su elaboración también propone introducir modificaciones similares en las disposiciones relativas a las medidas de protección de otras obras importantes relacionadas con la seguridad nacional, atribuyendo igualmente al Primer Ministro la competencia para decidir su aplicación./.

VNA