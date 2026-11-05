Parlamento vietnamita debate reformas para elevar eficiencia de la inversión pública

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam proseguirá hoy el segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura con una sesión plenaria para examinar la incorporación de nuevos contenidos al programa de trabajo y escuchar los informes sobre la política de inversión del Programa del Objetivo Nacional para la prevención y lucha contra las drogas y la delincuencia para el período 2026-2035.



Además, los diputados debatirán dos proyectos legislativos: la Ley de protección de obras importantes relacionadas con la seguridad nacional y la que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Gestión y Uso de Armas, Explosivos y Herramientas de Apoyo, así como de la Ley de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate.



Por la tarde, el Parlamento evaluará el proyecto de Ley del Presupuesto Estatal. Su elaboración tiene como objetivo institucionalizar las directrices del Partido sobre el perfeccionamiento del marco institucional financiero y presupuestario, mejorar la eficiencia en la asignación, gestión y utilización de los recursos públicos, y eliminar obstáculos a la inversión pública.



El borrador se elaboró sobre la base de la estructura de la Ley del Presupuesto Estatal de 2025, con una simplificación e integración de las disposiciones de la Ley de Inversión Pública en los capítulos, artículos y apartados correspondientes. Las normas específicas sobre programas, tareas y proyectos de inversión pública se agruparon en un capítulo independiente, mientras que los aspectos técnicos se delegaron al Gobierno para su reglamentación detallada.



Entre los principales contenidos revisados figuran las disposiciones sobre la gestión y utilización del capital estatal invertido en las empresas, así como la clarificación de conceptos como gastos de inversión para el desarrollo, reservas presupuestarias, remanentes presupuestarios, programas de objetivos nacionales y capital de inversión pública.



También se analizarán las normas relativas a las fuentes de ingresos del presupuesto central y de los presupuestos locales, el uso del déficit presupuestario local para financiar inversiones y la utilización de las reservas presupuestarias en proyectos que no figuran en el catálogo oficial.



Una de las novedades más relevantes es la incorporación de un capítulo independiente sobre el plan financiero quinquenal. Este integra el plan de inversión pública a medio plazo en la planificación financiera de cinco años y vincula las inversiones públicas con la capacidad de equilibrio de los recursos, la gestión de los riesgos fiscales y la evaluación de sus repercusiones socioeconómicas.



Asimismo, el plan anual de inversión pública se incorpora a la previsión anual de gastos de inversión para el desarrollo, con el propósito de unificar la gestión en todas sus etapas: formulación, asignación, distribución y ejecución de los recursos, así como liquidación, transparencia y supervisión del presupuesto estatal.



El proyecto también establece criterios más precisos sobre los destinatarios de los gastos de inversión para el desarrollo, diferenciando claramente los destinados a la inversión pública de otras partidas de esta naturaleza.



En cuanto a las nuevas disposiciones, el texto incorpora conceptos relacionados con el plan financiero quinquenal, las tareas de inversión pública y la preparación de proyectos, además de establecer mecanismos para evaluar la eficiencia de las inversiones públicas.



Por último, se complementan las atribuciones y competencias del Gobierno en la elaboración y presentación ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de una resolución sobre los procedimientos de examen y decisión del plan financiero nacional quinquenal, la previsión del presupuesto estatal, las opciones de asignación del presupuesto central y la aprobación de la liquidación anual del presupuesto del Estado./.

VNA