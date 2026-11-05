Canciller japonés destaca potencial de cooperación con Vietnam en nuevos ámbitos

Tokio (VNA) – El canciller japonés, Motegi Toshimitsu, destacó el amplio potencial para profundizar la cooperación con Vietnam en diversos ámbitos, desde la economía y la seguridad económica hasta las tecnologías estratégicas, con motivo de la próxima visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Japón.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Tokio, Motegi recordó que Vietnam ocupa un lugar especial para él y evocó las negociaciones del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2017, durante las cuales ambos países copresidieron las negociaciones y alcanzaron un acuerdo en principio.

Según el canciller, los vínculos entre ambos países han ido más allá de la cooperación económica y abarcan también ámbitos como la seguridad y la seguridad económica. En este contexto, la visita del secretario general y presidente To Lam, prevista del 8 al 11 de noviembre, contribuirá a consolidar los intercambios de alto nivel y a elevar la Asociación Estratégica Integral bilateral a una nueva etapa.

Motegi también destacó la visita de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a Vietnam en mayo de 2026, y señaló que Vietnam es un socio clave de Japón en la materialización de la visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP). Durante aquella visita, Takaichi anunció en Hanoi la actualización de esta iniciativa, que recibió el respaldo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en una rueda de prensa conjunta.

El canciller expresó su expectativa de que el mandatario vietnamita pronuncie un discurso ante la Dieta Nacional (Parlamento) japonés, y consideró que la visita permitirá reforzar el entendimiento mutuo, la confianza y los vínculos estratégicos, así como contribuir al mantenimiento de un orden internacional libre, abierto y basado en normas.

En cuanto a las prioridades de cooperación, mencionó la economía, la energía, la seguridad alimentaria, las cadenas de suministro y las tecnologías emergentes, incluidos la inteligencia artificial, los semiconductores, los minerales críticos y el espacio.

Asimismo, destacó iniciativas japonesas como «POWERR Asia» (Asociación para la Resiliencia Energética y de Recursos en Asia) y la Comunidad Asiática de Cero Emisiones (AZEC), orientadas a diversificar el suministro energético, desarrollar energías limpias y fortalecer la conectividad en la región del Mekong. Para avanzar en estos ámbitos, subrayó la importancia de la colaboración entre los Gobiernos, el sector privado y las instituciones académicas.

En el plano multilateral, Motegi valoró la cooperación con Vietnam en el marco de la ASEAN y los acuerdos comerciales regionales. Japón manifestó su apoyo a Vietnam durante su presidencia del CPTPP en 2026 y de cara a la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027. También expresó su interés en preservar los estándares del CPTPP y ampliar la cooperación estratégica en los mecanismos regionales.

Según Motegi, ambos países disponen de un amplio margen para cooperar en favor del crecimiento sostenible y la estabilidad regionales, mediante la garantía de un suministro energético estable, la transición hacia energías limpias, la promoción del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la conectividad en la región del Mekong.

Por último, el canciller reafirmó la importancia de respetar el Estado de derecho en el ámbito marítimo, incluido el Mar del Este, y de fortalecer la cooperación en defensa para contribuir a la paz y la estabilidad regionales./.