Embajador japonés: Visita del líder vietnamita abre nuevas perspectivas para la asociación estratégica integral

Hanoi (VNA) – La visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre, ofrece una oportunidad para elevar a un nuevo nivel la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó el embajador de Tokio en Hanoi, Ito Naoki.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que será la primera visita a Japón de un secretario general del Partido Comunista de Vietnam desde 2015 y tendrá lugar durante el primer año del nuevo mandato del líder vietnamita. El acontecimiento, posterior a la visita a Vietnam de la primera ministra Sanae Takaichi en mayo de 2026, dará un nuevo impulso a los intercambios de alto nivel.



Según Ito Naoki, las prioridades bilaterales abarcan tres ámbitos: la coordinación para contribuir a la paz y estabilidad regionales; la seguridad económica y la innovación; y los intercambios entre los pueblos y la cooperación cultural.



En materia económica y tecnológica, ambas partes prestarán atención a la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la transformación digital, la transición verde, los minerales críticos, la seguridad alimentaria y la agricultura. Actualmente, cinco pares de universidades desarrollan proyectos conjuntos en semiconductores, incluidos programas de investigación y doctorado para estudiantes vietnamitas en Japón. Durante la visita se prevé anunciar seis nuevos proyectos de investigación.



Japón aspira a formar a 250 especialistas vietnamitas en semiconductores mediante programas de doctorado y estudia ampliar el programa NEXUS, inicialmente centrado en este sector, al ámbito de la IA. También prevé conceder a Vietnam, a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), un préstamo programático para perfeccionar sus políticas y mecanismos relacionados con esta tecnología.



Respecto a la Universidad Vietnam-Japón, ambos países buscan convertirla en un centro de educación superior orientado a la investigación, la innovación y la formación práctica. Está prevista la construcción de su campus con financiación de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) japonesa. Actualmente, unos 200 estudiantes cursan programas de formación en semiconductores en esta institución.



En el sector energético, Japón desea ampliar la cooperación entre gobiernos y empresas para responder a la creciente demanda de Vietnam. En el marco de la Iniciativa de la Comunidad de Emisiones Netas Cero de Asia (AZEC), empresas japonesas estudian construir centrales eléctricas de gas natural licuado (GNL) en Vietnam.



El embajador expresó su expectativa de que la revisión de la Ley de Electricidad permita resolver los obstáculos financieros de estos proyectos, especialmente los relacionados con la recuperación de los costos de inversión. Asimismo, propuso reforzar el diálogo entre organismos públicos, empresas, universidades e institutos de investigación para concretar iniciativas de innovación.



En cuanto al comercio, el intercambio bilateral alcanzó los 43,7 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un 15% más que en igual período del año anterior. De mantenerse esta tendencia, podría llegar a unos 58 mil millones de dólares al cierre del año y alcanzar los 75 mil millones en 2030. Los equipos eléctricos, componentes electrónicos y piezas de automóviles seguirán ofreciendo perspectivas favorables. Además, ambos países prevén abrir sus mercados a las uvas japonesas y los pomelos vietnamitas.



El embajador también destacó el aumento de las inversiones japonesas en los sectores eléctrico y electrónico, incluida la producción de materiales para obleas de semiconductores y el procesamiento de películas polarizadoras para pantallas. Estas inversiones generarán mayor demanda de componentes importados desde Japón y contribuirán a dinamizar el comercio y atraer la inversión extranjera directa de alta calidad a Vietnam.



En cuanto a los intercambios entre los pueblos, se prevé que las visitas de vietnamitas a Japón superen los 700.000 viajes en 2026, mientras que las de japoneses a Vietnam podrían acercarse a los 900.000. Ito Naoki espera que el volumen total de desplazamientos en ambas direcciones alcance los dos millones antes de 2030. Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en 2028, ambos países promoverán el turismo, los intercambios entre localidades y la ampliación de los vuelos directos y chárter.



Japón y Vietnam ya han celebrado dos ediciones del Foro de Cooperación Local, en la provincia de Quang Ninh y la ciudad de Hue, y prevén organizar la tercera en Vietnam en 2027. El embajador también señaló el potencial de colaboración en las industrias culturales, especialmente en los ámbitos del manga, el anime y el J-POP, que pueden ampliar los intercambios entre las generaciones jóvenes y fortalecer el entendimiento mutuo./.

VNA