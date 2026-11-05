Visita del líder vietnamita a Japón busca elevar la cooperación bilateral

Hanoi (VNA) – La visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, del 8 al 11 de noviembre, tiene como objetivo consolidar la Asociación Estratégica Integral e impulsar una cooperación más sustancial y amplia en los principales ámbitos bilaterales, reiteró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

Durante una rueda de prensa ordinaria de la Cancillería celebrada hoy, Thu Hang destacó que los vínculos entre Vietnam y Japón se han desarrollado de manera integral y eficaz a través de los canales del Partido, el Gobierno, los órganos legislativos y los intercambios entre los pueblos, así como mediante la cooperación entre ministerios, sectores y localidades. La confianza política continúa fortaleciéndose y ambos países comparten numerosos intereses estratégicos.

Japón es actualmente uno de los principales socios de Vietnam en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y cooperación laboral, además de ocupar el tercer lugar entre sus inversores y el cuarto como socio comercial y turístico. El intercambio comercial bilateral alcanzó los 33,7 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento del 27% respecto al mismo período de 2025, lo que permite avanzar hacia el objetivo de elevarlo a 60 mil millones de dólares para 2030, incluso antes de lo previsto.

La cooperación en nuevos ámbitos, como la transformación digital, la transición verde y las energías renovables, también ha registrado avances. Los vínculos en materia de recursos humanos, la colaboración entre localidades y los intercambios entre los pueblos siguen siendo aspectos destacados, con más de 100 parejas de localidades de ambos países que mantienen relaciones de cooperación.

La comunidad vietnamita en Japón cuenta actualmente con cerca de 700.000 personas, entre las cuales aumenta la proporción de intelectuales y trabajadores altamente cualificados. Unos 7.000 ingenieros vietnamitas del sector de las tecnologías de la información trabajan en ese país.

Durante la visita, el máximo dirigente vietnamita participará en la ceremonia oficial de bienvenida, se reunirá con el emperador japonés y mantendrá conversaciones con el primer ministro. También sostendrá encuentros con los presidentes de la Cámara de Consejeros y de la Cámara de Representantes, pronunciará un discurso de política en la Dieta Nacional (Parlamento) de Japón y visitará la prefectura de Kanagawa, además de cumplir otras actividades diplomáticas.

Según la portavoz, los dirigentes de ambos países intercambiarán medidas para ampliar la cooperación en innovación, transición verde, transformación digital, formación de recursos humanos altamente cualificados, educación y capacitación, así como en materia laboral.

Se trata de ámbitos en los que Japón cuenta con fortalezas y experiencia, mientras que Vietnam tiene necesidades y un amplio potencial de desarrollo, por lo que ambas partes les otorgarán prioridad en el próximo período.

Se espera que la visita impulse la materialización de los acuerdos y compromisos alcanzados por los dirigentes de ambos países en programas de cooperación más profundos y eficaces, contribuyendo al desarrollo de cada nación y a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.