Política

Máximo dirigente vietnamita realizará visita oficial a Japón

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, visitará Japón del 8 al 11 de noviembre por invitación del Estado nipón.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, realizará una visita oficial a Japón del 8 al 11 de noviembre.

La visita se efectuará por invitación del Estado de Japón, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.

VNA
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