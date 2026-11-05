Máximo dirigente vietnamita realizará visita oficial a Japón

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, realizará una visita oficial a Japón del 8 al 11 de noviembre.



La visita se efectuará por invitación del Estado de Japón, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.





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