Política

Vietnam acelera ejecución de programas de desarrollo rural y sociocultural

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung sostuvo hoy un encuentro de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el organismo permanente del Comité Directivo para evaluar los resultados de la implementación del Programa de Objetivos Nacionales de Desarrollo Cultural y Social, Rural, Étnico y de Zonas Montañosas para el período 2026-2035.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en el evento. (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Ho Quoc Dung sostuvo hoy un encuentro de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el organismo permanente del Comité Directivo para evaluar los resultados de la implementación del Programa de Objetivos Nacionales de Desarrollo Cultural y Social, Rural, Étnico y de Zonas Montañosas para el período 2026-2035.

En sus palabras, el subjefe del Gobierno reconoció la iniciativa de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, y de Finanzas y las unidades competentes en la ejecución del Programa. Asimismo, destacó los resultados iniciales en el perfeccionamiento de la estructura organizativa, la elaboración de mecanismos de gestión y los planes de la asignación de recursos.

Ante las deficiencias y limitaciones durante la implementación del Programa, instó a los ministerios, ramas y localidades a pasar decididamente de la fase de preparación a la de ejecución, y aplicar de manera sincronizada la Resolución N.º 46/2026/QH16 de la Asamblea Nacional y el Decreto N.º 387/2026/NĐ-CP del Gobierno.

La integración de las actividades debe reducir el número de organismos responsables y los trámites administrativos, superar la fragmentación y los solapamientos, y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, urgió.

Al mismo tiempo, enfatizó la necesidad de no modificar ni reducir los objetivos, el alcance, los beneficiarios, los derechos y los niveles de prioridad aprobados por la Asamblea Nacional y no provocar interrupciones de las políticas durante el período de transición.

El vicepremier pidió que las disposiciones ya establecidas se pongan en práctica de inmediato, sin esperar nuevas orientaciones ni imponer trámites adicionales a los previstos en la normativa. Además, subrayó que la descentralización y la delegación del poder deben ir acompañadas de responsabilidades y recursos y resulta necesario dar prioridad a las tareas esenciales, las zonas desfavorecidas y los grupos vulnerables.

Los ministros, los jefes de los organismos centrales y los presidentes de los Comités Populares provinciales deben asumir directamente la dirección y la responsabilidad por el ritmo, la calidad y los resultados de la ejecución, reiteró.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con las agencias pertinentes, se encargará de completar el expediente para presentarlo al primer ministro con vistas a la promulgación del conjunto de criterios nacionales sobre la nueva ruralidad y el desarrollo cultural integral para el período 2026-2030 y orientar a las localidades a perfeccionar sus estructuras organizativas y aprobar planes de ejecución, propuso.

Asimismo, deberá completar la base de datos compartida, poner en funcionamiento cuanto antes el software de consultas y resolución de dificultades, y finalizar y realizar pruebas del sistema de información durante diciembre de 2026, recomendó.

Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas buscará completar urgentemente la revisión y elaboración del plan de asignación de la inversión pública a mediano plazo con cargo al presupuesto central para el período 2026-2030, y presentarlo a las autoridades competentes para su consideración y aprobación, preferiblemente antes del 15 de noviembre de 2026, entre otros aspectos.

Al subrayar la necesidad de desplegar el Programa de manera decidida, coordinada y eficaz, el dirigente señaló que es preciso garantizar que los recursos lleguen a los lugares adecuados y que las políticas beneficien a los destinatarios previstos, aportando mejoras concretas a la población.

En particular, hizo hincapié en atender las necesidades esenciales de vivienda y tierras para la producción, el acceso al agua potable, así como en elevar la calidad de los servicios sanitarios de base y de la educación y formación./.

VNA
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