Turismo

Ciudad de Da Lat se engalana para acoger su festival anual de las flores

La ciudad intensifica la plantación de flores y el embellecimiento urbano para recibir el festival, que se celebrará del 19 al 31 de diciembre.

Trabajadores de una empresa de jardinería plantan flores en la zona turística Dinh 1 de Da Lat. (Foto: VNA)
Trabajadores de una empresa de jardinería plantan flores en la zona turística Dinh 1 de Da Lat. (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Ante la proximidad del XI Festival de las Flores de Da Lat 2026, los residentes, las empresas y las autoridades locales del barrio de Xuan Huong-Da Lat, en la provincia vietnamita de Lam Dong, intensifican los trabajos de embellecimiento de los espacios urbanos, plantación de flores y preparación de instalaciones artísticas florales para dar la bienvenida a esta colorida celebración.

El barrio de Xuan Huong-Da Lat constituye el corazón del festival. Lugares emblemáticos como la plaza Lam Vien, el lago Xuan Huong, el parque Tran Quoc Toan, el parque Yersin y la península de Bich Cau, así como las principales calles de la localidad, acogerán las actividades del programa oficial de la undécima edición del festival.

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El Jardín de Flores de Dalat, una de las atracciones turísticas más famosas que atraen visitantes a la provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)

Recientemente, las autoridades locales han puesto en marcha una campaña de plantación de flores y árboles, así como de ampliación de las zonas verdes, con el objetivo de extender las labores de embellecimiento urbano a todos los barrios residenciales, organismos, centros educativos, empresas y hogares.

Nguyen Van Loc, secretario del Comité del Partido del barrio, señaló que la localidad se propone garantizar que cada organismo, organización, centro educativo y empresa instale o renueve al menos un espacio floral, parterre o zona verde. Asimismo, se espera que cada zona residencial cuente con al menos una calle adornada con flores y un espacio floral comunitario, mientras que se anima a más del 90% de los hogares a plantar flores o árboles delante de sus viviendas.

También se ha instado a hoteles, restaurantes, cafeterías y establecimientos de servicios a embellecer sus fachadas, balcones y espacios exteriores con arreglos florales adecuados.

En estos días, numerosas calles, instalaciones de organismos y centros educativos, así como establecimientos de servicios, están siendo acondicionados y embellecidos. Se renuevan los parterres, se podan los árboles y se anima a hoteles, restaurantes y cafeterías a decorar sus instalaciones con flores y plantas ornamentales.

Como barrio central de la ciudad, Xuan Huong-Da Lat ha registrado 11 programas y actividades en respuesta al XI Festival de las Flores de Da Lat, con una financiación total de casi 428 mil dólares.

El XI Festival de las Flores de Da Lat 2026 se celebrará bajo el lema “Da Lat: armonía entre flores y música” e incluirá 12 programas principales y 28 actividades complementarias. La ceremonia inaugural está prevista para la noche del 19 de diciembre en la plaza Lam Vien, en el barrio de Xuan Huong-Da Lat, mientras que un programa artístico para dar la bienvenida al Año Nuevo 2027, combinado con la ceremonia de clausura del festival, tendrá lugar la noche del 31 de diciembre./.

VNA
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