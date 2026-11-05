Turismo

Vietnam impulsa el turismo ferroviario con nuevas promociones en Hue

Los pasajeros de los trenes turísticos Hue-Da Nang y Hue-Phong Nha podrán disfrutar de descuentos durante siete días para visitar cinco monumentos de Hue.

Pasajeros del tren turístico «Phong Nha – Hue, Ciudadela Imperial: viaje por el Patrimonio de la Humanidad» llegan a la estación de Hue. (Foto: VNA)
Pasajeros del tren turístico «Phong Nha – Hue, Ciudadela Imperial: viaje por el Patrimonio de la Humanidad» llegan a la estación de Hue. (Foto: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - Los turistas que viajen en los trenes turísticos Hue-Da Nang o Hue-Phong Nha disfrutarán de un descuento del 50% en las entradas a cinco sitios del Complejo de Reliquias de la Ciudadela Imperial de Hue durante siete días, informó la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam.

Esta iniciativa se lleva a cabo en virtud del Plan N.º 10/KH-UBND del Comité Popular de la ciudad de Hue, con el objetivo de estimular la demanda turística, animar a los visitantes a viajar en tren y prolongar su estancia en la localidad.

Los cinco sitios patrimoniales incluidos en esta promoción son el Palacio Imperial de Hue, el Museo de Antigüedades Reales de Hue y los mausoleos de Thieu Tri, Duc Duc y Dong Khanh. La medida se aplica tanto a turistas nacionales como internacionales que dispongan de un billete válido para los trenes turísticos al respecto.

La oferta promocional es válida durante 7 días consecutivos, a partir de la fecha de uso del servicio ferroviario que figura en el billete (tanto en formato impreso como electrónico). Cada billete de tren permite obtener un descuento para una visita a cualquiera de los cinco sitios históricos.

La rama ferroviaria está coordinándose con el Centro de Conservación de Monumentos de la Ciudadela Imperial de Hue para conectar e intercambiar datos de pasajeros, con el fin de agilizar la verificación de los billetes en los sitios turísticos.

El sector espera que la política de descuento del 50% en las entradas a cinco sitios de Hue aporte un atractivo adicional al desarrollo de productos turísticos que combinen los viajes en tren con los patrimonios y anime a los visitantes a prolongar su recorrido por la antigua capital imperial.

Con anterioridad, la revista de viajes estadounidense Condé Nast Traveler publicó el 6 de octubre su lista de los 20 viajes en tren más pintorescos del mundo de 2026, en la que Vietnam cuenta con dos representantes, incluidos la ruta ferroviaria que conecta los sitios patrimoniales del centro de Vietnam -Hue y Da Nang- y el itinerario "The Vietage by Anantara".

De acuerdo con Condé Nast Traveler, el valor de estos recorridos no reside únicamente en conectar distintos destinos, sino también en disfrutar de paisajes y descubrir la cultura local entre otros./.

VNA
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