Estaciones ferroviarias históricas abren oportunidades de cooperación turística Vietnam - Francia

Hanoi (VNA) - La Corporación de Ferrocarriles de Vietnam (VNR) y la empresa de Ferrocarriles de Francia (SNCF) están ampliando su cooperación en la conservación del patrimonio ferroviario y el turismo mediante el hermanamiento de las estaciones de Hai Phong y Pontorson-Mont-Saint-Michel, así como la presentación de una placa conmemorativa del hermanamiento entre las estaciones de Da Lat y Trouville-Deauville.



En la ceremonia de firma, la VNR propuso compartir experiencias en la conservación y promoción del patrimonio ferroviario; desarrollar estaciones vinculadas al turismo, los servicios y el transporte multimodal, y promover el turismo ferroviario mediante la creación de nuevos productos turísticos.



Para llevar a cabo el hermanamiento entre las estaciones de Hai Phong y Pontorson-Mont-Saint-Michel, ambas partes acordaron establecer un comité directivo conjunto, integrado por los responsables de las estaciones y personal de apoyo, que se reunirá al menos una vez al año para evaluar los avances y debatir las actividades futuras.



Anteriormente, el 7 de mayo de 2026, se firmó en la Embajada de Francia en Vietnam un acuerdo para establecer el hermanamiento entre las estaciones de Da Lat y Trouville-Deauville.

En la ceremonia de establecimiento de la relación de hermanamiento entre la estación de Hai Phong y la estación de Pontorson Mont-St Michel. (Foto: Bnews)

Las estaciones de Hai Phong y Da Lat son ejemplos destacados de la arquitectura ferroviaria de influencia francesa en Vietnam. Ambas poseen un importante valor histórico, arquitectónico y cultural, y están estrechamente vinculadas al desarrollo de la red ferroviaria vietnamita.



Inaugurada en 1902, la estación de Hai Phong forma parte de la línea ferroviaria Hai Phong-Hanoi-Lao Cai-Yunnan (China). Su arquitectura distintiva y su valor histórico la han convertido en un símbolo de la ciudad portuaria y en un atractivo destino turístico. En 2025, fue reconocida oficialmente como destino turístico por el Comité Popular municipal.



La estación de Da Lat fue construida entre 1932 y 1938 por arquitectos franceses en la meseta de Lam Vien, en la provincia de Lam Dong. Considerada una de las estaciones ferroviarias más antiguas de Indochina, fue reconocida como reliquia histórico-cultural nacional en 2001. El tramo Da Lat-Trai Mat constituye el único vestigio operativo del antiguo ferrocarril de cremallera Thap Cham-Da Lat, que conectaba la ciudad altiplana con Phan Rang, actualmente perteneciente a la provincia de Khanh Hoa.



El diseño de la estación de Da Lat se inspiró en el de la estación de Trouville-Deauville, situada en la región francesa de Normandía.



La estación de Pontorson sirve de puerta de entrada al Mont-Saint-Michel, mientras que la de Trouville-Deauville conecta a los visitantes con destinos turísticos populares de Normandía.



Tanto la estación de Da Lat como la de Trouville-Deauville presentan estilos arquitectónicos que combinan influencias del Art Déco con elementos locales y se han convertido por sí mismas en atractivos turísticos.



Más allá de sus funciones de transporte, las estaciones ferroviarias se están convirtiendo cada vez más en espacios de intercambio cultural, turismo y actividades comunitarias. Las estaciones modernas también integran servicios para pasajeros, instalaciones comerciales e infraestructuras técnicas, lo que contribuye al desarrollo urbano y dinamiza las zonas circundantes.



Según la VNR, las cuatro estaciones no solo comparten características arquitectónicas y valor histórico, sino que también tienen potencial para convertirse en puertas de acceso a experiencias turísticas locales, espacios culturales abiertos al público y atractivos centros de transporte.



Se espera que estos acuerdos de hermanamiento generen nuevas oportunidades de cooperación en el turismo ferroviario, al tiempo que contribuyan a preservar el patrimonio y promover destinos turísticos de ambos países.



Esta iniciativa también ofrece una vía para aprovechar al máximo el valor del patrimonio ferroviario y contribuir al desarrollo sostenible del sector./.