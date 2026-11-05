Mejoran calidad de los flujos de IED para impulsar el crecimiento

Hanoi (VNA) - Vietnam se encamina a batir un nuevo récord de captación de inversión extranjera directa (IED) en 2026. Sin embargo, el reto no consiste únicamente en atraer más capital, sino también en mejorar su calidad y capacidad de generar efectos positivos en la economía nacional, contribuyendo así al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el período 2026-2030.



Récord de captación de capital y consolidación del atractivo inversor



En 2026, Vietnam continúa cosechando resultados positivos en la captación de IED. Según el informe presentado por el primer ministro Le Minh Hung ante la Asamblea Nacional, en los primeros nueve meses del año, el capital registrado superó los 50.360 millones de dólares, un 76,4% más que en el mismo período de 2025 y la cifra más alta desde 2021.



Por su parte, el capital desembolsado alcanzó casi 21.200 millones de dólares y se estima que llegará a unos 31.000 millones al cierre del año, un aumento del 12,3%.



“Vietnam se está consolidando como un destino de inversión clave para numerosas empresas tecnológicas líderes del mundo, especialmente en los sectores de la electrónica, los semiconductores y las tecnologías avanzadas”, señala el informe del jefe de Gobierno, que destaca la presencia y expansión de importantes grupos internacionales en el país.



El capital extranjero se concentra principalmente en los sectores de procesamiento y manufactura, alta tecnología, electrónica y semiconductores. Grandes corporaciones como Samsung, con más de 24.000 millones de dólares invertidos; LG, con 10.600 millones; Foxconn, con 5.000 millones; Intel, con 4.100 millones, y Amkor, con 1.600 millones, continúan ampliando sus operaciones. A ellas se suman importantes grupos tecnológicos como NVIDIA, Qualcomm, Marvell, Synopsys y Bosch, que también han establecido su presencia en Vietnam.



En el marco del Foro Económico de Otoño, Ciudad Ho Chi Minh anunció 12 proyectos de inversión por un valor total de 13.000 millones de dólares. Entre ellos destaca el complejo inteligente que se construirá en el Área Funcional 2A de la nueva zona urbana de Thu Thiem, promovido conjuntamente por Lotte y Phat Dat, con una inversión aproximada de 2.292 millones de dólares.



También figuran el proyecto del puerto Cai Mep Gemadept, en el barrio de Tan Phuoc, impulsado por Cai Mep Gemadept-Terminal Link, con una inversión de unos 770 millones de dólares, y el proyecto Swift Logistics, de la empresa singapurense Tokgistic Pte. Ltd., con un capital registrado de unos 987,4 millones de dólares.



Durante el mismo evento, el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh presentó a sus 10 primeros miembros, entre los que figuran entidades extranjeras como VinaCapital International Partners y Keppel Vietnam Asset Management.



Según la información divulgada, estos miembros prevén movilizar e invertir alrededor de 2.700 millones de dólares en 2027. De esa cifra, Keppel Vietnam Asset Management estudia crear plataformas de inversión conjunta con socios internacionales, con una capacidad potencial de captación de hasta 1.000 millones de dólares, principalmente procedentes de terceros.



“Vietnam es un mercado estratégico para Keppel. Gracias a nuestra red global y a nuestra experiencia en operaciones y gestión de activos, esperamos contribuir al objetivo de convertir al país en un centro financiero y de inversión internacional”, afirmó Joseph Low, representante principal de Keppel en Vietnam y presidente de su división inmobiliaria.



Estos compromisos refuerzan las perspectivas de Vietnam de mantener un buen desempeño en la captación de IED, tras los resultados récord registrados en 2026. Aunque todavía no se dispone de las cifras definitivas del año, los datos actuales permiten constatar importantes avances en este ámbito.



IED ante el desafío del crecimiento de dos dígitos



Según el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, la IED constituye una fuente esencial para el crecimiento económico. Vietnam difícilmente podrá alcanzar un crecimiento de dos dígitos sin contar con este capital.



Actualmente, las empresas de capital extranjero aportan más del 70% del valor total de las exportaciones del país y contribuyen a ampliar la capacidad productiva y desarrollar las infraestructuras.



No obstante, la cuestión fundamental es hasta qué punto esta inversión se traduce en beneficios concretos para la economía nacional.



El diputado Le Huu Tri señaló la necesidad de pasar de un modelo de crecimiento basado en la expansión cuantitativa a otro sustentado en la productividad, la tecnología y el valor añadido generado en el país.



Aunque las exportaciones crecen con rapidez, la dependencia de materias primas, componentes y tecnología extranjeros, así como la limitada participación de las empresas vietnamitas en las fases de mayor valor añadido, reducen los efectos positivos de este crecimiento.



De hecho, según el Ministerio de Finanzas, el contenido local en las cadenas de producción de las empresas de IED apenas representa entre el 20% y el 25%. Los vínculos entre las compañías extranjeras y las empresas nacionales siguen siendo limitados, al igual que la transferencia de tecnología.



Por su parte, la diputada Tran Thi Hong Thanh propuso vincular la política de atracción de IED a compromisos concretos y verificables en materia de transferencia tecnológica, formación de recursos humanos y utilización de proveedores vietnamitas.



Por ello, Vietnam necesita reorientar su estrategia de captación de IED, dejando de priorizar el volumen de capital para centrarse en su calidad y eficiencia. Entre las prioridades figuran el desarrollo de las industrias auxiliares, el fortalecimiento de la capacidad de las empresas nacionales, la mejora de la formación de recursos humanos, el aumento del contenido local y el establecimiento de vínculos más estrechos entre las compañías vietnamitas y los grandes grupos internacionales.



Asimismo, resulta necesario acelerar la ejecución de los proyectos aprobados, especialmente los de gran envergadura.



El capital registrado solo puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento cuando se materializa en capacidad productiva, transferencia tecnológica y mayor valor añadido para la economía. Este será un factor determinante para que los flujos de IED contribuyan de manera más efectiva al objetivo de crecimiento de dos dígitos de Vietnam en los próximos años./.

VNA