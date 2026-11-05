Desbloquean flujo de datos para acelerar la transformación digital

Hanoi (VNA) - La mejora de la infraestructura compartida, el fortalecimiento de la interoperabilidad y la garantía de la seguridad de la información son factores esenciales para acelerar la transformación digital del sector público en Vietnam, mejorar la gestión estatal y elevar la calidad de los servicios destinados a ciudadanos y empresas.



Los datos se han convertido en un recurso cada vez más importante para la gestión, la administración y la prestación de servicios públicos. Sin embargo, la fragmentación de los sistemas, la falta de estandarización de la información y los riesgos para la seguridad siguen dificultando su aprovechamiento eficaz.



La transformación digital del sector público plantea exigencias cada vez mayores en cuanto a la eficiencia de la gestión y la calidad de los servicios destinados a ciudadanos y empresas.



Aunque se han desarrollado numerosos sistemas tecnológicos y los procedimientos administrativos se han digitalizado progresivamente, la conexión y el intercambio de datos entre organismos siguen siendo limitados. El almacenamiento de información en múltiples sistemas, con estructuras y estándares diferentes, dificulta su explotación y las tareas de gestión, además de incrementar los costos operativos.



Según Nguyen Ngoc Anh, subjefe del Departamento de Ciencia y Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, la falta de conexión e intercambio integral de datos constituye uno de los principales obstáculos actuales.



Los funcionarios de base todavía tienen que utilizar numerosos programas informáticos independientes, lo que aumenta su carga de trabajo y limita el aprovechamiento de los datos para la gestión, señaló.



Por ello, destacó la necesidad de intensificar la revisión, depuración y estandarización de los datos en todo el sistema, así como reforzar su conexión con el Centro Nacional de Datos.



Una gestión unificada de la información permitirá reducir la necesidad de que ciudadanos y empresas vuelvan a declarar datos que ya están disponibles, mientras que los organismos públicos contarán con más elementos para mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos, afirmó.



Asimismo, agregó, la actualización de los datos debe regirse por procedimientos claros de verificación, una asignación precisa de responsabilidades y garantías de que la información se utilice para los fines autorizados.



Según Dinh Duc Thu, subdirector general de la Corporación de Servicios de Telecomunicaciones (VNPT VinaPhone), aunque ya existen estándares técnicos para facilitar la conexión entre sistemas, su aplicación práctica todavía presenta limitaciones.



La participación de numerosas unidades en el desarrollo de soluciones puede provocar la duplicación de aplicaciones, mientras que los datos de las distintas plataformas no se aprovechan eficazmente, indicó.



Cada sistema debe definir claramente sus funciones, el alcance de los datos que gestiona y su capacidad para compartir información con las plataformas relacionadas, dijo.



En particular, recalcó, la calidad de los servicios digitales debe evaluarse a partir de las necesidades reales de los usuarios, teniendo en cuenta la facilidad de uso, la posibilidad de reutilizar la información disponible, el tiempo de resolución de los trámites y las opiniones de los ciudadanos.



Sin embargo, el hecho de que múltiples aplicaciones accedan a la misma información también incrementa los riesgos para la seguridad de los datos.



Pham Trung Thanh, experto en ciberseguridad y miembro del Comité de Tecnología y Cooperación Internacional de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, señaló los riesgos que pueden surgir durante la digitalización de expedientes, la centralización de datos y la interconexión mediante interfaces de programación de aplicaciones (API).



En este sentido, exige un control riguroso de las cuentas, las claves de acceso y los permisos para consultar y utilizar los datos, con el fin de reducir el riesgo de robo de credenciales, precisó.



Los organismos deben clasificar los datos según su nivel de sensibilidad, controlar los permisos de acceso y reforzar la supervisión. Las copias de seguridad deben ir acompañadas de planes concretos de recuperación.



La transformación digital del sector público requiere, por tanto, una implementación coordinada que abarque desde la gobernanza de los datos y el desarrollo de infraestructuras hasta la garantía de la seguridad de la información./.

VNA