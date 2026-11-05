Economía

Vietnam y AIIB impulsan cooperación en infraestructuras estratégicas

Vietnam y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) buscan ampliar su cooperación para movilizar recursos destinados a proyectos de infraestructuras estratégicas, transporte, energía, crecimiento verde y transición energética, con miras a impulsar el desarrollo sostenible del país.

Delegados participantes en la cita. (Foto: mof.gov.vn)
Delegados participantes en la cita. (Foto: mof.gov.vn)

Hanoi (VNA) - Vietnam considera al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) un socio de desarrollo con importante potencial para movilizar recursos destinados a las actividades socioeconómicas, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras estratégicas, el crecimiento verde, la transición energética y el desarrollo sostenible.

El viceministro vietnamita de Finanzas Tran Quoc Phuong hizo tal afirmación durante una reunión celebrada la víspera en Hanoi con Kim-See Lim, directora de inversiones del AIIB, Xiaolan Wang, directora para la región del Mekong de la entidad.

Durante el encuentro, Quoc Phuong destacó la importancia que el Ministerio de Finanzas concede a la cooperación y al apoyo del AIIB a Vietnam en los últimos años. Indicó que, pese a los avances positivos en las relaciones de cooperación, los resultados siguen siendo modestos en comparación con el potencial existente.

Explicó que el AIIB es todavía un socio relativamente nuevo para numerosos ministerios, sectores y localidades de Vietnam, por lo que se necesita más tiempo para que estos organismos conozcan sus mecanismos operativos, condiciones de financiación y modalidades de cooperación.

Por tal motivo, solicitó al banco que continúe compartiendo información sobre sus condiciones de financiación, procesos y procedimientos, así como experiencias en la ejecución de proyectos en otros países. Esta información permitirá al Ministerio de Finanzas orientar a otras carteras, sectores y localidades y ampliar las oportunidades de cooperación.

Vietnam necesita movilizar recursos para invertir en infraestructuras estratégicas, tales como la de transporte, energía, desarrollo urbano, conectividad regional y áreas que impulsan el crecimiento verde, la transición energética, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Estos son también los ámbitos en los que el país desea reforzar la cooperación con el AIIB, recalcó.

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El viceministro vietnamita de Finanzas Tran Quoc Phuong interviene en la reunión. (Foto: mof.gov.vn)


El viceministro propuso que el banco trabaje directamente con los ministerios, sectores, autoridades locales y entidades responsables de los proyectos para evaluar sus necesidades, estudiar las posibilidades de financiación e identificar áreas de cooperación adecuadas.

Quoc Phuong destacó la necesidad de que ambas partes sigan reforzando la coordinación y el intercambio de información, y concreten las orientaciones de cooperación en programas y proyectos específicos.

Por su parte, Kim-See Lim consideró que Vietnam ofrece un amplio potencial de cooperación y expresó el deseo del AIIB de ampliar sus actividades en el país mediante los programas y proyectos en curso, así como a través de la elaboración de una cartera de cooperación a largo plazo.

Manifestó su disposición a coordinarse con los ministerios, sectores y autoridades locales para conocer las necesidades de inversión, evaluar las propuestas de proyectos y estudiar las opciones de financiación más adecuadas.

También expresó el interés de la entidad en intensificar el intercambio de información y preparar anticipadamente una cartera de proyectos, a fin de asignar los recursos y equipos de expertos necesarios y mejorar la eficacia de la cooperación.

En cuanto a los proyectos de infraestructuras de gran escala, el AIIB destacó la importancia de prestar especial atención a la fase de preparación, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, de contratación, ambientales y sociales, así como de los requisitos relativos a la seguridad de las obras. La ejecución deberá ajustarse tanto a la normativa vietnamita como a los estándares internacionales, con el objetivo de asegurar la calidad y la eficiencia de las inversiones./.

VNA
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