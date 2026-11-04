Vietnam propone fortalecer conectividad y resiliencia de región Mekong-Lancang

Beijing VNA)- El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, participó hoy en Beijing en la 11.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cooperación Mekong-Lancang (MLC), en respuesta a la invitación de su homólogo chino, Wang Yi.



La reunión congregó también a los jefes de la diplomacia de Camboya, Laos y Tailandia, así como al ministro de Planificación Nacional, Inversión y Relaciones Económicas Exteriores de Myanmar.



Los participantes celebraron los resultados positivos de la MLC desde la 10.ª reunión ministerial, celebrada en agosto de 2025, en particular la implementación de su Plan de Acción 2023-2027. Estos avances se reflejan en el crecimiento de los intercambios comerciales y en la ejecución de proyectos concretos financiados por el Fondo Especial de la MLC.



En su intervención, Le Hoai Trung señaló que, a pesar de los numerosos desafíos a los que se enfrentan el mundo y la región, la zona del Mekong-Lancang cuenta con muchas oportunidades de desarrollo.



Los avances en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, transición verde y reestructuración de las cadenas de suministro regionales y mundiales abren nuevos espacios de desarrollo, lo que permite a los países mejorar su adaptabilidad, aprovechar las ventajas complementarias e incrementar la conectividad y los vínculos, sostuvo.



Asimismo, subrayó la necesidad de transformar el potencial y los resultados de la cooperación en motores de desarrollo concretos, que generen beneficios tangibles para todos los países miembros.



En este sentido, Vietnam propuso construir una región del Mekong-Lancang más resiliente e innovadora, fortalecer la conectividad regional, desarrollar la coordinación entre la MLC y otros mecanismos de cooperación regionales —incluidos los relativos al Mekong—, reforzar la cooperación frente a los desafíos de seguridad no convencionales y situar a las poblaciones en el centro de esta cooperación.



El mismo día, Le Hoai Trung mantuvo un encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, durante el cual ambas partes celebraron los progresos sustanciales en las relaciones entre los dos Partidos y países, reflejados, en particular, en tres visitas recíprocas de sus máximos dirigentes durante los dos últimos años.



Acordaron implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes y preparar los próximos intercambios de alto nivel, especialmente las actividades relacionadas con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2026 y el Año del APEC 2027, que tendrá a Vietnam como anfitrión.



El ministro vietnamita propuso acelerar tres proyectos de cooperación ferroviaria, desarrollar puestos fronterizos inteligentes, ampliar las importaciones chinas de productos agrícolas y acuáticos vietnamitas, y promover un comercio equilibrado y sostenible. Asimismo, abogó por fortalecer la colaboración en los ámbitos de la energía, la educación, la formación de personal altamente calificado y los intercambios pueblo a pueblo.



Por su parte, Wang Yi afirmó que China está dispuesta a reforzar los intercambios estratégicos con Vietnam, mejorar la eficacia de su cooperación en diversos sectores e intensificar los intercambios pueblo a pueblo.



Ambas partes acordaron mantener una buena gestión de su frontera terrestre y convertir la zona colindante en un espacio de paz, cooperación y desarrollo. Asimismo, convinieron en gestionar sus desacuerdos y resolver las cuestiones marítimas de manera adecuada y por medios pacíficos, conforme al derecho internacional —en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982—, contribuyendo al mismo tiempo, de forma responsable, a la paz, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo.



En la ocasión, Hoai Trung también se reunió con Thongsavanh Phomvihane, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Laos, y con Prak Sokhonn, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya. Los intercambios versaron sobre el fortalecimiento de la coordinación entre los ministerios, los sectores y las administraciones locales, con el fin de aplicar los compromisos de alto nivel y promover las relaciones bilaterales./.

VNA