Promueven cooperación entre localidades de Vietnam y China

Beijing (VNA)- El Partido y el Estado de Vietnam están dispuestos a crear condiciones favorables para que sus ministerios, sectores y localidades amplíen los intercambios amistosos y promuevan una cooperación sustancial y mutuamente beneficiosa con la provincia china de Zhejiang.



El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Política y Estrategia, Nguyen Thanh Nghi, dio tal afirmación al reunirse hoy con Xu Wenguang, miembro del Comité Permanente del Comité del Partido Comunista de China en Zhejiang y vicegobernador de la provincia, en el marco de su visita al país esteasiático.



Durante el encuentro, Thanh Nghi felicitó a la provincia china por sus destacados logros alcanzados en los últimos años y valoró sus avances en la cooperación con las localidades vietnamitas.



Al señalar que las fortalezas de Zhejiang coinciden en gran medida con las orientaciones de desarrollo de Vietnam, expresó su deseo de que la provincia profundice sus relaciones de amistad y cooperación con Ciudad Ho Chi Minh y Hue, y amplíe estos vínculos a otras localidades con potencial de colaboración en Vietnam.



Asimismo, propuso que Zhejiang facilite la importación de un mayor volumen de productos agrícolas y acuícolas vietnamitas de alta calidad, aprovechando la complementariedad de las estructuras comerciales de ambas partes para ampliar el intercambio bilateral. También dio la bienvenida a las empresas de Zhejiang que deseen incrementar sus inversiones en Vietnam, especialmente en sectores en los que la provincia cuenta con ventajas, como las infraestructuras, la economía digital y la economía verde.



Instó además a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre las localidades de ambos países en ámbitos como la logística, el comercio electrónico, el desarrollo de la economía privada, la gestión urbana inteligente, la innovación y la lucha contra desastres naturales. También destacó la necesidad de ampliar la colaboración en turismo, cultura y educación, especialmente en la formación de recursos humanos de alta calidad.



Solicitó a las autoridades de Zhejiang que continúen apoyando al Consulado General de Vietnam en Shanghái para que pueda cumplir eficazmente sus funciones, y presten atención a las condiciones de vida de la comunidad vietnamita que reside, estudia y trabaja en la provincia.



Por su parte, Wenguang felicitó a Vietnam por sus importantes logros de desarrollo y presentó la implementación de los lineamientos y resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de China, así como los avances socioeconómicos de Zhejiang. También compartió las experiencias y fortalezas de la provincia, considerada una de las pioneras de China en materia de reforma, apertura, innovación y desarrollo de la economía privada.



Al destacar la larga tradición de amistad entre Zhejiang y Vietnam y manifestar su coincidencia con las propuestas del visitante, el dirigente provincial valoró los resultados de la cooperación bilateral, tanto en general como entre las localidades de ambas partes.



Afirmó que Zhejiang concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y está dispuesta a ampliar la cooperación sustancial en diversos ámbitos, de conformidad con las orientaciones de los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados.



Durante su estancia, Nguyen Thanh Nghi y la delegación del Partido Comunista de Vietnam visitaron la Sala de exposiciones de planificación urbana de Hangzhou y recorrieron algunas de las principales instalaciones y empresas líderes de China y Zhejiang en los sectores de la fabricación de alta tecnología y el comercio electrónico./.

VNA