Vietnam y Omán celebran la quinta consulta política

Hanoi (VNA) – La vicecanciller de Vietnam, Nguyen Minh Hang, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Omán para Asuntos Políticos, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy, copresidieron hoy en Hanoi la quinta consulta política entre las cancillerías de ambos países.



Durante la reunión, la vicecanciller Nguyen Minh Hang dio la bienvenida a su homólogo omaní, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam en un momento significativo para ambos países, que se preparan para conmemorar el 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (9 de junio de 1992) y abrir una nueva etapa de desarrollo.



Destacó los esfuerzos de Omán para implementar la Visión 2040 y la determinación de Vietnam de alcanzar sus objetivos estratégicos de desarrollo para 2030 y 2045. Asimismo, valoró el papel de mediación de Omán en la región, que contribuye a reducir las tensiones y a facilitar la búsqueda de soluciones diplomáticas a las diferencias entre las partes.



Por su parte, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy expresó su afecto por Vietnam y su pueblo, y elogió la gloriosa historia de la nación vietnamita, así como los admirables logros alcanzados por el país pese a las difíciles condiciones de partida.



El viceministro manifestó su profunda impresión por el atractivo de Vietnam, sus hermosos paisajes naturales y la hospitalidad de su gente. También afirmó que ambos países comparten numerosos puntos en común, lo que constituye una base importante para seguir ampliando la cooperación.



Los dos viceministros expresaron su satisfacción por los avances positivos de las relaciones entre Vietnam y Omán desde la cuarta consulta política, celebrada en septiembre de 2025 en Mascate. Entre los resultados más destacados figura el intercambio comercial bilateral, que alcanzó los 1.600 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, más de cinco veces el valor registrado en todo 2025.



Ambas partes coincidieron en que sus países comparten numerosas afinidades, como el compromiso con la paz, el diálogo y el respeto al derecho internacional, así como una política exterior pacífica basada en la multilateralización y diversificación de las relaciones y en el mantenimiento de vínculos amistosos con todos los países. Asimismo, señalaron que sus economías son complementarias y cuentan con un amplio potencial para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



Con el objetivo de llevar las relaciones bilaterales a una etapa de mayor profundidad, sustancia y eficacia, y considerando el 35.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos en 2027 como un hito importante, ambos viceministros acordaron intensificar la cooperación para fortalecer la autonomía y la resiliencia de cada país y diversificar sus socios en el actual contexto internacional, marcado por cambios rápidos y complejos.



También convinieron en seguir promoviendo el cumplimiento de los compromisos y acuerdos alcanzados, así como estudiar y proponer nuevos instrumentos de cooperación en sectores con potencial.



Ambos viceministros destacaron el Fondo de Inversión Vietnam-Omán (VOI), el primer fondo de inversión intergubernamental establecido entre Vietnam y un país del Golfo, como un ejemplo destacado y un símbolo de la cooperación bilateral, además de una plataforma para impulsar los vínculos en materia de inversión y finanzas entre ambos países y con la región. Asimismo, acordaron seguir promoviendo su funcionamiento eficaz, con el objetivo de elevar su capital hasta los 1.000 millones de dólares.



Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy subrayó la necesidad de mantener en los próximos años el notable ritmo de crecimiento del comercio bilateral registrado en 2026 y afirmó que Omán está dispuesto a desempeñar el papel de puerta de entrada de Vietnam al mercado del Golfo.



Aseguró que su país facilitará las inversiones de las empresas vietnamitas y la exportación de sus productos a Omán, lo que les permitirá acceder al mercado de Oriente Medio y a la amplia red de socios omaníes.



También manifestó la disposición de Omán a respaldar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), o cualquier otro marco comercial bilateral que resulte adecuado para ambas partes.



Al considerar que Vietnam se está convirtiendo en un destino turístico atractivo para los visitantes omaníes y de otros países de Oriente Medio, propuso facilitar los intercambios entre los pueblos y culturales, así como estudiar la apertura de vuelos directos entre ambos países.



Por su parte, Nguyen Minh Hang señaló que la energía y la logística constituyen dos de los pilares fundamentales de la cooperación bilateral. En este sentido, propuso que las empresas de ambos países refuercen sus vínculos para garantizar un suministro energético estable y a largo plazo a Vietnam, y estudien la conexión entre los puertos de aguas profundas de Omán y los de Vietnam.



También instó a intensificar la cooperación entre empresas (B2B) e invitó a Omán a alentar a sus inversores a explorar oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura tecnológica y en los centros financieros internacionales de Vietnam, ubicados en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Asimismo, expresó su deseo de que Omán apoye el desarrollo de la industria halal de Vietnam, conceda más becas a estudiantes vietnamitas y desempeñe un papel de enlace para impulsar las relaciones entre Vietnam y el GCC, incluida la pronta puesta en marcha de las negociaciones del TLC entre ambas partes.



Ambas partes acordaron también promover los intercambios de delegaciones a todos los niveles, avanzar hacia la apertura de embajadas residentes en las capitales de ambos países y facilitar los contactos entre empresas en sectores como las tecnologías de la información, la inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la transición verde y la industria halal.



Asimismo, convinieron en reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, internacionales y regionales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas; intercambiar opiniones sobre los mecanismos de cooperación y estrechar los vínculos entre la ASEAN y el GCC, así como entre Vietnam y el GCC. Las dos partes también compartieron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común./.

VNA